Il Milan si prepara per l'Europa: tris in amichevole al Brescia

Quarta amichevole e quarta vittoria per il Milan che, dopo aver battuto Novara, Vicenza e Monza, supera in scioltezza anche il Brescia.

I rossoneri, privi di Zlatan Ibrahimovic che sta recuperando da una contusione alla gamba, si preparano così al meglio per l’imminente impegno nei preliminari di Europa League contro lo Shamrock Rovers in programma giovedì sera.

Pioli schiera il giovane Colombo unica punta del 4-2-3-1, alle sue spalle agiscono Castillejo, Calhanoglu e Saelemaekers.

I rossoneri fanno la partita ma il goal del vantaggio arriva solo quasi allo scadere del primo tempo, quando Kessié spinge in porta un corner pennelato da Calhanoglu.

In avvio di ripresa Colombo firma il raddoppio del Milan da pochi passi dopo un’azione prolungata. I rossoneri quindi hanno varie occasioni per calare il tris, che arriva con Castillejo.

Negli ultimi venti minuti c’è tempo per l’esordio di Sandro Tonali, che subentra al posto di Bennacer, e per il debutto di Tatarusanu. Il Brescia accorcia le distanze con Ghezzi, ma l’esame è superato: il Milan è pronto per l’Europa.

IL TABELLINO

MILAN-BRESCIA 3-1

Marcatori: 40′ Kessié, 49′ Colombo, 61′ Castillejo (M), 74′ Ghezzi (B)

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma G. (63′ Tatarusanu); Calabria (84′ Laxalt), Kjær, Gabbia, Hernández (84′ Kalulu); Kessie, Bennacer (73′ Tonali); Castillejo (63′ Krunic), Çalhanoğlu (84′ Paqueta), Saelemaekers (63′ Brahim Diaz); Colombo (63′ D. Maldini).

BRESCIA (4-4-2): Andrenacci; Sabelli, Papetti, Mangraviti (50′ Mateju), Martella; Spalek (50′ Ghezzi), Bjarnason (50′ Viviani), Dessena, Morosini; Ayè, Zmrhal.

OMNISPORT | 12-09-2020 19:44