Un mese fa era festa grande, prima con l’attesa febbrile dell’ultimo atto del campionato in casa del Sassuolo, poi con l’esplosione di gioia e le celebrazioni sfrenate seguite alla vittoria dello scudetto. Qualche settimana dopo, i tifosi del Milan si ritrovano a fare i conti con mille dubbi e a ingoiare, loro malgrado, qualche boccone amaro. Tutta colpa, essenzialmente, della situazione di stallo venutasi a creare in società.

Milan, quante spine e delusioni dal mercato

Il passaggio da Elliott a RedBird non si è ancora completato e questo blocca trattative e affari. C’è poi da chiarire la situazione relativa a Maldini e Massara, con la conferma dei due uomini mercato ancora da formalizzare e messa in forse da quella intervista polemica di Paolo che ha indispettito sia i vecchi che i nuovi padroni rossoneri. Ultima, ma non ultima, la grande delusione per la questione Sanches, col portoghese che pareva ormai preso e che invece adesso sembra destinato al Psg, pronto ad approfittare dello stallo nella trattativa e a far valere una disponibilità di quattrini superiore a quella del Milan.

Gattuso ha chiesto due esuberi rossoneri

In questo frangente difficile, il Diavolo scopre comunque di avere un alleato sul mercato. Un vecchio amico, un idolo della curva rossonera, “disposto” ad accogliere due esuberi e a rifornire le casse societarie di un piccolo gruzzoletto. Si tratta di Rino Gattuso, neo allenatore del Valencia. Per rinforzare la sua squadra, ‘Ringhio’ ha chiesto Castillejo e Bakayoko. Il primo può arrivare senza problemi, per il secondo bisogna concordare la exit strategy col Chelsea, che lo ha ceduto in prestito biennale. Altro possibile tesoretto può arrivare da Duarte, che il Basaksehir vuole riscattare: i turchi, però, hanno chiesto uno sconticino rispetto ai 5,5 milioni pattuiti.

Ringhio in soccorso del Milan, web in tilt

Tante le reazioni e i commenti alle ultime indiscrezioni di mercato. Ironico il Tweet di Scrigno magico: “Castillejo e Bakayoko per rinforzare il Valencia? Rino, allora dillo che ti piace farti esonerare…”. Paolo è caustico: “Più che un doppio colpo del Valencia, sarebbe un doppio colpo per il Milan“. Mario è scettico: “Castillejo finalmente via dal Milan? Non ci credo neanche se lo vedo”. E Nello ricorda con amarezza: “Tra poco inizia la nona sessione di mercato consecutiva in cui Castillejo è in vendita”.

