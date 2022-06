19-06-2022 08:10

Mesi a sentire sempre lo stesso mantra: è fatta, manca solo la firma, trovato l’accordo. Poi all’improvviso la doccia fredda. Il Milan scopre che sta per perdere Renato Sanches, seguito da tanto tempo. Il Psg ha pronta la beffa: consegnata un’offerta di 30 milioni al Lille. Cifra che il Milan ha già fatto sapere di non avere alcuna intenzione di pareggiare. Si attendono le visite mediche ma ormai sembra sicuro: Renato Sanches sarà un nuovo giocatore del PSG.

Il Milan pensava di avere Renato Sanches in pugno

Non era una fantasia che i rossoneri avessero le mani sul giocatore: l’offerta di 15-18 milioni – per un giocatore che va in scadenza tra un anno – era stata presa in considerazione seriamente dal club francese ma i ritardi nell’operazione hanno consentito l’intervento in extremis del Psg.

Pedullà elenca le colpe del Milan nell’affare Sanches

Sul suo sito l’esperto di mercato Alfredo Pedullà inchioda la società rossonera: “Una nuova proprietà deve prima rinnovare il contratto a Maldini (forse avrebbero dovuto farlo prima) e poi dare il via libera per chiudere l’operazione. Tutto questo il Milan non l’ha fatto, una manna per Campos, nuovo responsabile di mercato del Paris Saint-Germain, che non vedeva l’ora di piombare sulla preda”

I tifosi del Milan furiosi per lo scippo di Renato Sanches

Fioccano le reazioni sui social: “Giusto così. Gestione della transizione societaria davvero approssimativa. Non si aspettava altro per attaccare una società che sta ridisegnando il modo di fare calcio in Italia, rompendo vecchi schemi e modus operandi. E in 1 mese abbiamo ribaltato l’inerzia che ci vedeva avanti” oppure: “la cosa che lascia perplessi è il silenzio di ogni parte in causa .. secondo me non rinnovano Maldini e Massara, verrà fuori un pienone”.

Per i fan rossoneri è colpa del mancato rinnovo dei contratti di Maldini e Massara se Renato Sanches non arriverà ma ora la priorità è blindare i dirigenti: “I giocatori vanno, Maldini e Massara però devono rimanere. Vediamo come va a finire, però Renato non è l’unico centrocampista al mondo. Se arriva bene, perché è molto forte, se non arriva ne prenderemo un altro. Stesso discorso per Botman” e infine: “Prima di Renato Sanches ci sono i rinnovi di Maldini e Massara! Il Milan deve fare chiarezza verso i propri tifosi !”.

