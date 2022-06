Milan, pericolo Renato Sanches: una big europea tenta il colpaccio

18-06-2022 21:30

Il Milan non molla i propri obiettivi, ma si stanno rivelando molto più difficili da raggiungere di quanto si pensava inizialmente. Smentito l’accordo con Noa Lang, i rossoneri non registrano passi avanti neanche per Sven Botman, mentre si registra una brusca frenata per Renato Sanches, sempre in forza al Lille, per il quale si è inserita una big del calcio europeo.

Milan, il PSG si inserisce nella corsa a Renato Sanches

La notizia arriva direttamente dalla Francia, e in particolare da Le 10 Sport. Secondo l’emittente transalpina, il PSG avrebbe già iniziato i contatti con l’entourage del portoghese classe 1997, rinato in Francia dopo anni difficili in Bundesliga e in Premier League.

I campioni di Francia sarebbero pronti a offrire 30 milioni, ovvero la cifra esatta che chiede il Lille. Dal canto suo, il Milan ha già trovato da tempo l’accordo col ragazzo, un quinquennale da tre milioni più bonus all’anno. C’è ancora distanza però col Lille, dato che il Milan non offre la cifra richiesta, ma bensì la metà, 15 milioni.

Difficile prevedere come finirà, ma quando il PSG si interessa a un giocatore difficilmente se lo lascia scappare, ma Pioli guarda alla situazione con fiducia.

Bennacer non è incedibile: una big di Premier sul mediano rossonero

Ismael Bennacer è un punto fermo nelle rotazioni di Stefano Pioli. In questa stagione ha perso i gradi del titolare inamovibile, ma è stato sempre molto utile quando chiamato in causa. Ora però sembra che due big inglesi si siano accorte di lui e abbiano intenzione di portarlo in Premier League.

Stiamo parlando di Manchester City e Manchester United, come riporta oggi il Sun. I rossoneri però non hanno nessuna intenzione di fare sconti a squadre con una disponibilità economica simile, e anche a fronte del contratto lungo valutano l’algerino non meno di 50 milioni di euro.

Milan, sul mercato c’è un problema: perchè non arriva il rinnovo di Maldini?

Pochi giorni fa sembrava tutto fatto, eppure non arriva ancora il tanto agognato rinnovo di contratto per Maldini e Massara, i due artefici dell’attuale Milan campione d’Italia.

La dilatazione delle tempistiche è dovuta anche alla differente visione delle due parti sull’organizzazione societaria.

Come analizza bene il Corriere della Sera, Maldini vorrebbe un ruolo con un maggiore potere decisionale, alla Marotta tanto per intenderci. La nuova proprietà RedBird però non sembra di questo avviso e non appare intenzionata a modificare l’asset societario, dunque Maldini rimarrebbe semplicemente Direttore Tecnico.

C’è differenza di vedute, ma comunque ottimismo per un rapporto che, per il bene di tutti, deve andare avanti.

