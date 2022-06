Milan, Pioli non è ancora sazio: il piano per difendere lo scudetto

17-06-2022 08:59

Il Milan si sta godendo un’estate da Campione d’Italia. Il più felice è sicuramente Stefano Pioli che, per la prima volta in carriera, sta trascorrendo delle vacanze davvero gioiose. Eppure, l’allenatore rossonero è già concentrato su cosa servirà per riconfermarsi.

Milan, Pioli non si sente ancora soddisfatto

Stefano Pioli ha appena vinto il primo titolo nella sua lunga carriera da allenatore. Uno scudetto conquistato con grande merito, la consacrazione del suo lavoro. Eppure, l’allenatore del Diavolo è già proiettato sulla prossima stagione: “Non vedo l’ora di tornare ad allenare e difendere lo scudetto. I miei giocatori mi mancano già”, le sue parole alla Gazzetta dello Sport.

Dichiarazioni chiare che confermano come Stefano Pioli sia fortemente deciso a tentare il bis in campionato. Per farlo avrà bisogno dell’aiuto del duo Maldini-Massara, incaricato di accontentarlo in tutto e per tutto a livello di colpi di mercato.

Milan: dopo Origi, in arrivo Renato Sanches

Il Diavolo ha fretta di completare la propria rosa, rendendola ancor più qualitativa rispetto a quella che, solo qualche settimana fa, ha vinto il titolo di Campione d’Italia. Settimana prossima è atteso, a Milano, Divock Origi. L’ex attaccante del Liverpool sosterrà le visite mediche per diventare così, a tutti gli effetti, un nuovo giocatore rossonero.

Il Milan spera di chiudere in tempi brevi anche la trattativa con il Lille per il centrocampista Renato Sanches (chiamato a sostituire Franck Kesié, andato al Barcellona). L’intesa con il club francese sarebbe vicina sulla base di un investimento, da parte del Diavolo, di una cifra tra i 10 e i 15 milioni di euro. Si attende la classica fumata bianca.

Pioli vuole le conferme di Leao e Ibrahimovic

Stefano Pioli non vuole correre rischi e vorrebbe, il prima possibile, avere la conferma, da parte dei dirigenti rossoneri, che Rafael Leao sarà rossonero a lungo (si sta trattando il rinnovo del contratto). Il portoghese è stato decisivo nel finale di stagione e l’allenatore del Milan non ha nessuna intenzione di rischiare di perderlo.

Chiaramente si attende anche il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic. Attualmente ai box dopo la nota operazione al ginocchio, lo svedese è il leader emotivo della squadra. Stefano Pioli è cosciente che la sola presenza di Re Zlatan rende il gruppo più forte. Per questo si aspetta che vanga riconfermato, così da averlo al fianco e, il prima possibile, anche in campo.

