Milan felice: Ibrahimovic rinnova ma con uno sguardo al futuro

Il Milan vuole stringere i tempi e completare il puzzle in vista della prossima stagione. La vittoria dello Scudetto ha esaltato l’ambiente che, con la nuova proprietà, punta a traguardi ancor più prestigiosi.

Milan, imminente la firma di Maldini e Massara

Dopo alcuni momenti di panico, la questione legata ai rinnovi di Paolo Maldini e Frederic Massara pare essersi risolta per il meglio. La nuova proprietà del club rossonero ha, di fatto, confermato che saranno ancora loro a guidare il Diavolo. Tutto chiarito, manca solo la classica firma per ufficializzare il tutto.

Firma che dovrebbe arrivare nel giro di poco tempo. I due dirigenti hanno tanto da fare, l’agenda è ricca d’incontri. Uno di questi sarà con Zlatan Ibrahimovic, considerato imprescindibile anche per il Milan del prossimo futuro.

Milan, pronto il contratto per Ibrahimovic

Dopo essersi fatto operare, Zlatan Ibrahimovic sta bruciando le tappe. Le sue sono, di fatto, vacanze/lavoro. Lo svedese vuole recuperare il prima possibile, anche perchè, considerata l’età anagrafica (classe 1981), non può permettersi di prendere nulla alla leggera.

Il duo Maldini-Massara punta ad un altro anno insieme a Re Zlatan. Si parla di un accordo annuale, sulla base di una quota fissa (2/2,5 milioni di euro) e diversi bonus legati alle presenze e ai traguardi che il Milan conquisterà il prossimo anno. Ma c’è dell’altro.

Milan, Ibrahimovic anche senza scarpini

L’idea della dirigenza rossonera sarebbe quella di trovare un’intesa con Zlatan Ibrahimovic anche per il futuro, ovvero per quando deciderà di smettere di giocare. Il ritiro non è ancora contemplato dallo svedese ma, prima o poi, dovrà, per forza di cose, dire basta. Bene, il Diavolo lo vorrebbe con sé anche come dirigente.

La leadership di Zlatan Ibrahimovic è nota a tutti, sia in campo che fuori. Capo popolo, potrebbe essere molto utile alla squadra. Il suo esempio sarebbe seguito, la sua persona rispettata. In tanti hanno giovato, nel corso dell’ultima, fantastica, stagione rossonera, dei suoi consigli. Uno su tutti? Leao che, infatti, è diventato il top player per eccellenza del Milan. La sua esperienza potrebbe anche essere utile per qualche consiglio di mercato. Piacere a Re Zlatan significa essere speciali.

