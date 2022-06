SONDAGGIO - Cosa ne pensi del calciomercato low cost del Milan?

16-06-2022 14:23

Fino a oggi tutti i titoloni del calciomercato estivo 2022 hanno riguardato Inter e Juventus, che si danno battaglia a suon di big e ritorni (Di Maria e Pogba da una parte, Dybala e Lukaku dall’altra). Il Milan fresco campione d’Italia è rimasto (almeno per ora) in disparte, anche se il taccuino di Maldini e Massara è ricchissimo di giocatori sondati e già contattati. Parliamo di Origi e Botman, ma anche di De Ketelaere e Renato Sanches per arrivare a Berardi e Politano, solo per dirne alcuni: i nomi sono davvero tanti, ma al momento nessuno sembra scaldare particolarmente il cuore dei tifosi rossoneri.

Calciomercato Milan, le mosse in difesa

La difesa è sicuramente il reparto in cui il Milan ha meno necessità di operare in questa sessione di calciomercato. Tomori e Kalulu si sono rivelati dei veri e propri top player (e infatti a breve prolungheranno il contratto con un meritato aumento), tanto da far passare in secondo piano il grave infortunio che ha tenuto fuori Kjaer per più di metà stagione. Col rientro del danese e la partenza di Romagnoli, resta comunque uno slot da riempire e l’indiziato numero uno resta Sven Botman. Il 22enne olandese del Lille vuole a tutti i costi vestire rossonero, ma i francesi preferirebbero cederlo al Newcastle che ha offerto 40 milioni di euro contro i 30 del Milan: alla fine la volontà del giocatore si rivelerà decisiva.

Rivoluzione in vista per il centrocampo del Milan

L’unico titolare del Milan che probabilmente cambierà casacca è Franck Kessie, che ha vissuto diversi mesi da separato in casa salvo poi riconquistare l’affetto dei tifosi nello sprint finale per lo scudetto. La necessità è quella di trovare un sostituto all’altezza dell’ivoriano per affiancare Sandro Tonali, e il nome più ricorrente è quello del portoghese Renato Sanches (anche lui del Lille), che all’occorrenza potrebbe giocare anche come trequartista proprio come il “presidente” che andrebbe a rimpiazzare. A proposito di trequarti, l’elenco dei giocatori osservato è pressochè infinito e va dai due giovani del Bruges De Ketelaere e Lang agli italiani Politano e Berardi, passando per nomi più suggestivi come Zaniolo, Asensio e Gotze. Molto dipenderà da chi lascerà Milano, visto che il riscatto di Messias non è ancora stato ufficializzato e che anche Brahim Diaz, Saelemakers e Rebic non sono certi della conferma.

Un nuovo Ibrahimovic per il Milan del futuro?

Ibrahimovic ha 40 anni, Giroud 35: per il Milan non è pensabile affrontare un’altra stagione su tre fronti facendo affidamento soltanto su loro due. Ecco perchè, a prescindere da cosa farà Zlatan, ai rossoneri serve una nuova prima punta. Per Divock Origi manca soltanto l’annuncio, ma il belga del Liverpool non sarà l’unico rinforzo. Alla dirigenza rossonera piacciono soprattutto Belotti, Scamacca e Raspadori, tre attaccanti della Nazionale italiana che però, è il timore dei tifosi, non andrebbero ad alzare l’asticella della squadra di molto rispetto a ora.

