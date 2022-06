Milan, spunta il nome di Politano nella caccia all’esterno destro

15-06-2022 12:33

Si aprono nuovi scenari nel mercato del Milan, impegnato a sistemare la questione rinnovi ma, al contempo, a trovare le giuste pedine per rinforzare la rosa in alcuni settori chiave.

Milan, Politano nome nuovo per l’esterno

Fra questi c’è certamente la corsia di destra, settore dove l’ultimo nome ad esser finito sulla lista di Maldini e Massara è quello di Matteo Politano.

Il giocatore, poco utilizzato da Spalletti nel finale di stagione, stando a quanto trapelato da più parti avrebbe intenzione di lasciare Napoli e, con questo intento, si sarebbe offerto ai rossoneri.

Milan, la richiesta del Napoli per Politano

Appresa la volontà di Politano, sul quale sarebbe forte anche l’interesse della Fiorentina e del Valencia di Gennaro Gattuso , il Napoli ha fatto subito il prezzo del calciatore chiedendo 15 milioni per la cessione del cartellino.

Stando però al Corriere dello Sport, alla fine il club partenopeo potrebbe anche venire incontro alle squadre interessate al giocatore accettando una cifra leggermente inferiore.

Milan, per l’esterno non solo Politano

Il Milan dunque nelle prossime ore, ricevuta la candidatura dell’ex Inter (autore di 5 gol e 7 assist in stagione), rifletterà sul da farsi e deciderà se insistere o meno con De Laurentiis per portarlo in Lombardia.

Intanto dalle parti di via Aldo Rossi, sempre a proposito di esterni destri, i rossoneri cercheranno di trovare finalmente un accordo col Crotone per il riscatto di Messias, uomo per il quale il Milan punta ad abbassare il prezzo da 5,5 milioni a circa 4.

