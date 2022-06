Milan, la settimana dei rinnovi: prima i dirigenti, poi Leao e Tomori

13-06-2022 08:41

Si apre una settimana di fuoco in casa Milan. Con i primi due acquisti ormai in dirittura d’arrivo (Origi da svincolato e Renato Sanches dal Lille) il focus potrebbe momentaneamente spostarsi sul lato rinnovi, ad iniziare da quelli di Maldini e Massara, i veri artefici di questa formazione.

Cardinale ha già manifestato stima per la coppia mercato, e dunque non prevediamo nessun tipo di problema in questo senso. Dopo che anche la dirigenza verrà confermata, poi, si cercherà di portare a termine i tanti rinnovi importanti della rosa, a iniziare da Leao e Tomori.

Milan, i rinnovi di Maldini e Massara fondamentali per il mercato

Molte sono le testate italiane che insistono su questo aspetto: la nuova dirigenza rossonera ha messo i rinnovi di Paolo Maldini e Ricky Massara in cima alla to do list del momento.

Il tema legato al rinnovo della dirigenza occupa le pagine dei giornali già da qualche settimana Due dei principali artefici dello Scudetto conquistato tre settimane fa a Reggio Emilia come Maldini e Massara stanno attendendo il rinnovo del loro accordo con il Milan. L’ufficialità dovrebbe però arrivare davvero a breve, già nel corso di questa settimana.

Nonostante ci siano già stati dei movimenti, sarà dopo la firma del contratto che il mercato rossonero decollerà davvero. In questo senso poi, i rinnovi di tutti gli altri seguiranno a grappoli.

Chi il Milan deve rinnovare: Leao, Tomori e Kalulu

Questi tre giocatori sono stati alcuni dei migliori di tutta la stagione e meritano assolutamente il rinnovo. Specialmente il portoghese, che coi suoi gol e i suoi assist ha incantato la Serie A, ha tantissimi estimatori e serve blindarlo con un contratto lungo e pesante per essere perfettamente coperti.

Parlando di cifre, la richiesta del giocatore sarebbe di 6,5 milioni di euro netti a stagione più bonus, quando il vero obiettivo dovrebbe essere è di strappare l’intesa a circa 5,5 milioni più bonus.

Per quanto riguarda la coppa difensiva invece, che ha saputo sopperire alla grande all’infortunio di Kjaer, c’è meno fretta rispetto a Leao, ma rimane la voglia di premiare due grandi giocatori e coinvolgerli ancora di più nel progetto.

Entrambi in scadenza nel 2025, si viaggia verso un prolungamento di due anni per Tomori con aumento dell’ingaggio da due a tre milioni a stagione, uno o due anni in più per Kalulu con l’ingaggio che passerà da circa 600mila netti annui a 1,5 milioni.

Conferme Ibra e Pobega, Bennacer in bilico

Se c’è qualcosa di abbastanza sicuro in questo momento è che Zlatan Ibrahimovic dovrebbe far ancora parte del progetto Milan quando tornerà dall’intervento al ginocchio. Il suo rientro è previsto nel nuovo anno, e proprio per questo il contratto dello svedese sarà composto da una parte fissa bassissima ma con ricchi bonus legati a prestazioni e presenze.

Come Ibrahimovic dovrebbe rinnovare anche Pobega, di rientro dal Torino e destinato, almeno inizialmente, a partire in ritiro per giocarsi le sue carte con Pioli. Il suo contratto dovrebbe essere prolungato di un paio d’anni, passando dal 2025 al 2027.

Il linea teorica anche per Ismael Bennacer era stata raggiunta una bozza d’intesa a tre milioni più bonus fino al 2026, ma l’ingresso di RedBird ha cambiato leggermente i piani, con l’algerino che avrebbe chiesto qualche giorno per valutare bene il nuovo progetto rossonero. A luglio ci dovrebbe essere un nuovo incontro tra le parti, e allora si capirà quale sarà il suo futuro.

