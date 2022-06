Milan, Ibrahimovic e il messaggio sul futuro: tifosi scatenati

11-06-2022 14:00

Giornalista pubblicista, redattore e autore, collabora da quasi 15 anni con il giornale dalla sua città, è content creator per diversi siti di divulgazione. Per Virgilio Sport segue i protagonisti del pallone ed è capace di trasformare in video tutto ciò che tocca

La sensazione era chiara fin dalla decisione di operarsi per risolvere i problemi al ginocchio sinistro lo hanno tormentato nell’anno del ritorno al successo del Milan, ma ora non ci sono praticamente più dubbi: Zlatan Ibrahimovic e il Milan proseguiranno insieme anche l’anno prossimo e il messaggio nemmeno troppo velato dell’attaccante svedese sui suoi canali social ufficiali scatena i tifosi.

Ibra, rinnovo con il Milan a un passo

Ibra e la dirigenza del Diavolo dovrebbero incontrarsi la prossima settimana per definire i dettagli di un accordo per il rinnovo praticamente già fatto. Le indiscrezioni parlano di un contratto a 1,5-2 milioni di euro più bonus, legati a presenze e gol. Dopo una stagione con appena 27 apparizioni e 8 reti, spesso decisive, Zlatan tornerà in campo solo nel 2023 quando avrà già compiuto 41 anni.

Milan, fattore Ibra: ieri, oggi e domani

Sullo scudetto numero 19 dei rossoneri, nonostante i pochi gettoni, c’è indubbiamente il “fattore Zlatan” è risultato decisivo. La proverbiale leadership di Ibra è risultata, infatti, decisiva ad accelerare il percorso di crescita e consapevolezza di una squadra giovane che ha trovato nello svedese il fattore capace di spostare gli equilibri in campo e fuori. In campo, però, fisico permettendo, Ibra vuole tornarci, per chiudere da protagonista a suon di gol e colpi di genio la carriera sul rettangolo verde.

Il messaggio di Ibra fa felici i tifosi del Milan

Ecco perché, in tal senso, l’ultimo messaggio social lanciato dai suoi profili social ufficiali non lascia molti dubbi sulla scelta: Ibra e il Milan vogliono continuare insieme e provare a scrivere un’altra pagina di storia rossonera. Solo due parole e una foto, ma il messaggio arriva forte e chiaro: “Casa Ibra” posta lo svedese con lo scatto davanti a Casa Milan e i tifosi esultano. “Tu il nostro custode“, scrive un tifoso e ancora: “Un altro anno con noi!!“, “L’unico vero Dio di Milano”, “Ti aspettiamo“, “Oggi e sempre sia lodato”, “Ma io ti lascio anche casa mia se vuoi ehh”.

Ibra per sempre al Milan

Qualche tifoso scrive: “La tua casa per sempre!!”, oppure: “Ti amiamo, firma con noi per sempre” e la prospettiva potrebbe davvero essere quella, con Zlatan pronto a legarsi a vita al Milan. Chiusa la carriera da attaccante, infatti, Ibra potrebbe anche restare nella metà rossonera di Milano e accettare un ruolo dirigenziale. Ma sembra proprio che non siano ancora questi i tempi e occorrerà attendere per vedere il gigante di Malmö svestire pantaloncini e maglietta e indossare solo lo smoking.