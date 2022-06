11-06-2022 09:51

In Italia è stato accostato a tutte le big, nessuna esclusa. Sembrava già dell’Inter qualche mese fa, poi obiettivo del Napoli preoccupato del possibile addio di Osimhen ma negli ultimi giorni la squadra più interessata a Scamacca sembrava il Milan. Il futuro nuovo centravanti della Giovane Italia di Maldini piaceva a tutti ma per tutti era troppo caro. Il Sassuolo non è mai sceso sotto i 40 milioni di euro come valutazione e mentre si aspettava un ribasso ecco spuntare fuori un’altra pretendente.

Il Psg pronto a pagare 40 milioni per Scamacca

Non si è mai fatto troppi problemi di soldi infatti il Psg che, secondo il Corriere dello sport, sarebbe pronto a soddisfare la richiesta del Sassuolo ed è in pressing sul bomber che pure preferirebbe rimanere in Italia. Serve una mossa del Milan – scrive il Corriere – se non vuole perderlo.

I tifosi del Milan scaricano Scamacca

La notizia però non crea psicodrammi tra i tifosi del Milan: “Sono più i milioni delle presenze…surreale…al PSG poi!” oppure: “se va al Psg tempo 1 anno e lo cederà in prestito gratuito dopo 1 anno di panchina” e ancora: “Vada pure, farà la fine di Icardi”

C’è chi osserva: “Al Milan per fortuna non interessa, poi per prenderlo adesso la trattativa doveva iniziare almeno 6 mesi fa, perché questa è la durata minima di ogni trattativa del Milan” o anche: “Anche sforzandomi non riesco a immaginarmi il PSG che pressa per Scamacca” e poi: “Ma che c’entra il Milan scusate, ma chi lo vuole, ma perché?”

La maggioranza è caustica: “per me può prendere il primo volo per Parigi anche tra 2 minuti…” e anche: “Al Milan prendiamo giocatori forti il doppio a metà del prezzo, tentate di vendere Scamacca a qualche altro scemo”.

Il web è scatenato: “Ma quelli del Sassuolo valgono tutti 40 milioni?? Poi ci lamentiamo che le grandi vadano a prendere stranieri, con questi prezzi fanno la fine di Berardi che gioca ancora in provincia” e ancora: “Ma abbiamo preso Origi. Scamacca non ci serve a niente. Sono altri i ruoli da potenziare”

Infine la chiosa: “Ho l’impressione che il PSG sia solo una velina del Sassuolo per dire …eiii venite a prenderlo…ma il Milan per più di 15 mln non lo prende….PS speriamo che non lo prendano comunque”.

