Il Napoli potrebbe essere obbligato a una vera e propria rivoluzione in attacco nel prossimo calciomercato. Lorenzo Insigne giocherà a La Spezia la sua ultima partita in azzurro prima di partire per Toronto, la trattativa per il rinnovo di Dries Mertens non s’è ancora sbloccata e Victor Osimhen è nel mirino di diversi club di Premier League.

Mercato Napoli: un attaccante esperto insieme a Scamacca

Il calciomercato del Napoli è in una fase frenetica: anche Andrea Petagna, ritenuto quest’anno da Spalletti la terza scelta per il ruolo di centravanti, potrebbe cambiare aria per cercare più spazio in un’altra squadra. Proprio per sostituire l’ex attaccante della Spal, il d.s. del Napoli Cristiano Giuntoli potrebbe puntare su una soluzione diversa da quelle prospettate per risolvere l’eventuale addio di Osimhen: nel caso partisse il nigeriano, la prima opzione del Napoli sarebbe Gianluca Gianluca Scamacca, attaccante del Sassuolo.

L’eventuale arrivo di Scamacca al Napoli accenderebbe il toto-nomi per il suo compagno d’attacco: accanto a lui, il Napoli potrebbe mettere un giocatore esperto e con buon feeling con il gol, invece che un giovane da cui poter ricavare una plusvalenza in futuro.

Calciomercato: il Napoli pensa ad Arnautovic per il post-Osimhen

Secondo Repubblica, il nome nuovo per l’attacco del Napoli è quello di Marko Arnautovic, centravanti che in questa stagione ha segnato 14 reti con la maglia del Bologna. Arnautovic non è il profilo tipico dei giocatori amati dal presidente Aurelio De Laurentiis: ha 33 anni e sarebbe quindi probabilmente all’ultimo contratto della sua carriera. Il talento dell’austriaco è tuttavia indubbio, ha confidenza con il gol e sembra aver ormai messo la testa a posto dopo le prime stagioni in carriera, segnate da un carattere difficile.

Nell’attacco del nuovo Napoli potrebbe accontentarsi di un ruolo da vice-Osimhen o, nel caso in cui il nigeriano non dovesse restare, da rimpiazzo dell’attaccante che arriverà a sostituirlo.

I tifosi partenopei approvano Arnautovic al Napoli

Per ora quella di Arnautovic è solo un’idea di mercato per il Napoli, ma i tifosi partenopei apprezzerebbero l’arrivo dell’austriaco all’ombra del Vesuvio. “Arnautovic sarebbe il top per quel ruolo – scrive su Facebook Marek – ha tecnica, carattere e fa gol”. “Come bomber di scorta sarebbe tanta roba”, aggiunge Salvatore, contento dell’ipotesi di Arnautovic al Napoli. Dario concorda: “Un buon ricambio con ottima personalità”. “Arnautovic è un fenomeno, come vice-Osimhen sarebbe un ottimo colpo”, il parere di Giuseppe.

Altri tifosi, pur gradendo l’eventuale arrivo di Arnautovic, rimangono scettici sulla possibilità del Napoli di acquistare il centravanti del Bologna. “Arnautovic al posto di Petagna non sarebbe male, anche per la personalità. Non è però uno che accetta facilmente la panchina e ha 33 anni. E nel Napoli bisogna ringiovanire”, sottolinea Aiden.

“Ma se a Bologna ha fatto casino per un paio di panchine… come fa a fare il vice-Osimhen?”, si domanda Alessandro. “De Laurentiis non vuole cacciare soldi. Rassegnatevi”, l’accusa di Nicola al presidente del club partenopeo.

