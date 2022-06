Sassuolo, aumenta l'interesse intorno a Scamacca

05-06-2022 19:14

L’interesse per Gianluca Scamacca, giovane attaccante centrale del Sassuolo, non è limitato solamente ai nostri club di Serie A. Non è infatti un segreto che Milan, Inter e Juventus abbiano messo gli occhi sulla forte punta, futuro centravanti anche della nazionale italiana.

La Gazzetta dello Sport però amplia questo interessamento anche all’estero, e in particolare alla Premier League. Sembra infatti, secondo la Rosea, che l’Arsenal stia puntando forte su Scamacca, e i Gunners sarebbero disposti a mettere sul piatto anche una cifra di 40 milioni di euro, proprio la valutazione che ne fanno i neroverdi.