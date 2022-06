Milan, Tomori e Kalulu pronti al rinnovo

05-06-2022 23:18

Oltre a operazioni di acquisto e cessione, il Milan sta puntando anche a consolidare i punti fermi della propria rosa, come per esempio i due difensori centrali titolari Kalulu e Tomori. Entrambi sono stati delle bellissime sorprese per Stefano Pioli, che ci ha puntato fortemente costretto anche dall’infortunio improvviso di Simon Kjaer, l’allora titolare della difesa.

Il difensore inglese, arrivato dal Chelsea per 29 milioni di euro, dovrebbe prolungare di due stagioni, fino al 2027, con ingaggio che dovrebbe passare da due milioni a tre più bonus netti all’anno.

Kalulu invece potrebbe rinnovare fino al 2026 o al 2027 (al momento il contratto scade nel 2025), con un enorme ritocco dello stipendio, che dovrebbe passare da circa 600 mila euro a 1,5 milioni di euro netti a stagione.