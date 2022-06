15-06-2022 22:41

Preso Onana, bloccato Bremer, praticamente chiusi gli affari con Cagliari ed Empoli per l’approdo alla Pinetina di Bellanova e Asllani, colloqui positivi per Udogie e, soprattutto, trattative in dirittura d’arrivo per Dybala e Lukaku. Il calciomercato imbastito dall’Inter, in attesa di capire chi (e se) sarà necessario sacrificare, promette di essere uno dei capolavori più in vista degli ultimi anni. Anche perché, concluso con una spesa che potrebbe davvero rivelarsi irrisoria.

Inter, Dybala e Lukaku sempre più vicini

Giusto per intenderci, al netto del sempre più certo arrivo di Dybala da svincolato, il ritorno di Lukaku a 5-10 milioni di euro per il prestito sarebbe un vero e proprio capolavoro, inimmaginabile solo poche ore fa. E, invece? E, invece, Big Rom potrebbe davvero tornare a vestire il nerazzurro dopo un anno di “purgatorio” al Chelsea per una cifra che, messa davanti ai 115 milioni di euro incassati appena un’anno fa dalla Benamata, non può che far sorridere ed esultare il tifo nerazzurro.

Inter, i tifosi incoronano Marotta

Proprio i tifosi, in tutto questo, manifestano il proprio entusiasmo e non mancano di svelare il loro vero top player. Niente Dybala o Lukaku, il fuoriclasse indicato dal tifo interista è Giuseppe Marotta. Sui social sono, infatti, davvero tanti i commenti che incoronano l’amministratore delegato dell’Inter a re del mercato. Qualcuno scrive: “Statua a Don Beppe”, “Beppe Marotta è il più grande DS della storia del calcio“, e ancora: “Marotta è la nostra unica certezza!!!“, “Vende Lukaku per 115 milioni e se lo riprende in prestito un anno dopo, continuando a ricevere il pagamento delle rate mancanti. Non so più come definire Don Beppe. Mentalità pazzesca“, “Don Beppe ha oscurato lo Scudetto con l’arrivo del Principe e il ritorno del Re”.

Inter, Asllani è il nuovo vice-Brozovic

Nel frattempo, in giornata, l’Inter dovrebbe aver chiuso la trattativa con l’Empoli per assicurarsi le prestazioni del centrocampista classe 2002, Kristjan Asllani, che tanto bene ha fatto alla sua prima esperienza in Serie A con la maglia dei toscani. Un’operazione in prestito oneroso a 4 milioni di euro con riscatto obbligatorio fissato a 10 che regala a Simone Inzaghi il tanto agognato e cercato vice-Brozovic. Così da avere in rosa un’alternativa di qualità e sostanza per far rifiatare il croato durante una stagione che si prospetta densissima. L’affare è praticamente chiuso, si attende solo l’ufficialità.