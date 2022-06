SONDAGGIO - Con Lukaku e Dybala l'Inter può puntare alla Champions?

10-06-2022 13:49

Il calciomercato estivo non è ancora iniziato ma i tifosi sono già in delirio per i tanti nomi accostati alla propria squadra del cuore. Lo scudetto vinto dal Milan sta spingendo in particolare le sue due principali concorrenti, Inter e Juventus, a correre ai ripari per migliorare le rose a disposizione di Inzaghi e Allegri. Se quest’ultimo sogna gli arrivi di Angel Di Maria e del “figliol prodigo” Paul Pogba, l’allenatore nerazzurro sembra a un passo dall’abbracciare Paulo Dybala e Romelu Lukaku che, insieme a Lautaro Martinez, andrebbero a formare uno dei reparti offensivi più forti in circolazione… Ma abbastanza per puntare alla Champions League?

Dybala all’Inter, una Joya per Inzaghi

Non è passato neanche un mese dall’ultima partita di Paulo Dybala in maglia bianconera, ma l’argentino non ha perso tempo e, dopo che il suo agente ha incontrato i vertici interisti nella sede nerazzurra, sembra davvero a un passo dalla firma con gli ex campioni d’Italia. Il classe 1993 ha dimostrato anche quest’anno che, quando è in condizione, resta uno dei migliori attaccanti in circolazione tanto che, nonostante le molte assenze, è stato sia il miglior marcatore che il miglior assist man della Juventus nell’ultima Serie A. Certo, qualche limite caratteriale lo ha dimostrato nell’arco della sua carriera, tanto che i tifosi bianconeri (alcuni lo considerano già un traditore) lo hanno spesso accusato di fare il “grande con le piccole” ma di sparire nei match che contano.

Lukaku verso il ritorno in nerazzurro

Raramente negli ultimi anni di Serie A un giocatore è stato capace di spostare da solo gli equilibri come ha fatto Romelu Lukaku nelle due stagioni in nerazzurro. Il belga, in coppia con Martinez, ha fatto la fortuna del club e di Antonio Conte che, vincendo lo scudetto nel 2021, hanno interrotto il dominio della Juventus che durava da nove anni di fila. L’addio contemporaneo di Conte (prima) e Big Rom (dopo) non è andato giù ai tifosi, ma l’esplicita richiesta del giocatore di tornare in Italia, a costo di dimezzarsi lo stipendio, potrebbe bastargli a riconquistare l’affetto del pubblico. Anche perchè, come nel caso di Dybala, i numeri parlano per lui: 64 gol in 95 partite con la maglia dell’Inter, a cui però è seguita una stagione da dimenticare al Chelsea, che lo ha pagato addirittura 115 milioni di euro ricevendo in cambio appena 15 reti in 59 presenze. Insomma, qual è il vero Lukaku?

