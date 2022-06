Inter, chi sacrificare per Lukaku e Dybala? I tifosi non hanno dubbi

10-06-2022 13:34

Il tridente composto da Lautaro Martinez, Paulo Dybala e Romelu Lukaku è qualcosa più di un sogno per i tifosi dell’Inter, fiduciosi nelle capacità di Beppe Marotta e del suo staff di portare in nerazzurro sia la Joya, ingaggiabile a parametro zero dopo l’addio alla Juventus, che Big Rom, divenuto un esubero di lusso per il Chelsea.

Per Lukaku e Dybala l’Inter deve sacrificare una punta

Secondo il Corriere dello Sport, però, in caso di arrivo di entrambi i top player l’Inter dovrebbe procedere alla cessione di uno degli attaccanti attualmente in rosa: con Lautaro Martinez intoccabile, ad essere sacrificato dovrà essere uno tra Edin Dzeko e Joaquin Correa. Solo così, però, l’Inter riuscirebbe a far quadrare i conti e a non porre Simone Inzaghi in una situazione di difficoltà, con troppi attaccanti da gestire nello spogliatoio.

Inter, i tifosi votano per l’addio di Correa

Dinanzi alla prospettiva di cedere uno tra Dzeko e Correa, i tifosi dell’Inter sembrano avere pochi dubbi: tra i due l’attaccante sacrificabile è l’argentino ex Lazio. “Tra i due quello che possiamo perdere è Correa, tutta la vita. Ma di che utilità sarebbe con Dybala?”, afferma Paolo su Facebook. “In un mondo perfetto sicuramente cederemmo Correa, almeno qualcosa lo si riuscirebbe a recuperare sul costo del cartellino”, commenta Gianluca. “Ma anche in ottica convocazioni, tre punte su quattro che volano in Sudamerica non è proprio bello”, aggiunge Rosario.

“Correa ha mercato, va ceduto lui”, sottolinea Rino. “Possiamo darli entrambi tanto non servono a niente”, il parere di Enea, che non è proprio isolato tra i tifosi dell’Inter. “Diciamo entrambi, uno paga di fatto lo stipendio a Big Rom e l’altro ci porta la liquidità per fare mercato”, scrive Paolo aggiungendo qualche dettaglio della potenziale operazione.

Pochi i tifosi dell’Inter contro Dzeko

“Via Dzeko”, scrive Denny, ma la sua posizione resta piuttosto isolata. E Luca lo critica: “Dzeko ha tirato la carretta tutto l’anno e ha coperto la lacuna in attacco dopo l’addio di Lukaku. Ovviamente tu non guardi i gol fatti prima di avere il calo fisico ma dopo. Fate statistiche in base alla simpatia”. “Non si scherza, tra i due vada via Correa”, conclude Mario.

