Inter, tutto su Dybala e Lukaku: altro titolare verso l'addio

05-06-2022 20:29

Dopo aver mancato il bis scudetto, l’Inter ha voglia di rivoluzionare l’attacco, come accaduto la scorsa estate con l’addio di Lukaku e l’arrivo di Dzeko e Correa. Il club nerazzurro starebbe pensando proprio al ritorno del belga, nel mirino però c’è soprattutto Paulo Dybala.

Inter, Dybala e Lukaku gli obiettivi

Recentemente, l’ad nerazzurro Beppe Marotta non si è nascosto: “Dybala? Non so dove giocherà l’anno prossimo. Nel nostro mondo esistono le bugie bianche per cui dico che non lo so, ma la speranza è che possa giocare con noi”.

Marotta ha predicato calma: “Dybala e Lukaku? Non ci dobbiamo far prendere dall’ansia. Qualcosa abbiamo già fatto in anticipo, il lavoro di Ausilio e Baccin è un lavoro molto positivo. Serve grande professionalità, competenza e anche creatività. Non sempre c’è la necessità di avere soldi per fare investimenti, ma serve anche il coraggio per svolgere delle azioni. Devo dire che lo zoccolo duro di questa squadra rimarrà e con queste premesse potremo affrontare la stagione con gli obiettivi di sempre. Avremo 3 o 4 competizioni da affrontare sapendo che siamo l’Inter e le nostre ambizioni sono sempre alte. L’obiettivo dell’Inter è essere sostenibile da una parte e competitiva dall’altra”.

Inter, obiettivo cedere

Il campionato è da poco finito, l’Inter come ha consigliato Marotta non si sta facendo prendere dall’ansia ma si sta già muovendo abbastanza per regalare a Inzaghi la squadra giusta il prima possibile. In primis si sta lavorando sulle cessioni: dopo Perisic, anche i due cileni Vidal e Sanchez sono in partenza. Ma non è tutto, nelle ultime ore si sta parlando di un altro titolare che potrebbe salutare.

Inter, Correa potrebbe dire addio

Si tratta di Correa, arrivato la scorsa estate e che insieme a Dzeko si è diviso il posto da titolare accanto a Lautaro Martinez insieme a Dzeko. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i soli 6 gol stagionali non hanno convinto l’ambiente nerazzurro e adesso l’argentino potrebbe dire addio dopo appena un anno. In Spagna ci sono squadre interessate, Correa potrebbe tornare nella Liga. Si prospetta un dejà vu al contrario rispetto all’anno passato, con l’arrivo di Lukaku e l’addio del “Tucu”. Senza dimenticare Dybala, obiettivo numero uno.