Inter, quanti saluti a San Siro: via 7 giocatori, da Vidal a Sanchez

22-05-2022 15:45

Comunque vada, oggi, 22 maggio, allo Stadio San Siro di Milano sarà una giornata intensa e piena di emozioni per l’Inter. Con un occhio a Reggio Emilia ci sarà spazio anche per i saluti di diversi giocatori nerazzurri alla loro ultima partita a Milano.

L’Inter dice addio a tanti giocatori

Si parla di ben sette giocatori, quasi tutti del gruppo sudamericano, pronti all’ultimo saluto allo Stadio San Siro e all’Inter. Ovvero Vidal, Sanchez, Caicedo, Radu, Kolarov, Ranocchia e Vecino. Un addio per diversi calciatori che quest’anno non sono riusciti a lasciare il segno. A questi poi sarà da capire se aggiungere o meno Ivan Perisic, visto le insistenti voci di mercato o Samir Handanovic in dubbio per il rinnovo.

Inter, tanti ai saluti: ecco quanto si risparmia

Saluti importanti che porteranno, come spiega anche Gazzetta dello Sport, a un risparmio di circa 35 milioni di euro lordi per un monte stipendi pari a 150 milioni. Un risparmio o meglio una chance di poter utilizzare queste cifre per il mercato di entrata della prossima stagione in cui l’obiettivo è quello di riuscire a non fare rinunce importanti come avvenuto lo scorso anno.

Inter, Vidal e Sanchez: il loro futuro già scritto

Arturo Vidal per cui è prevista da contratto un incentivo all’uscita andrà quasi sicuramente al Flamengo. Poi c’è Sanchez uno dei giocatori che ha sì avuto poco spazio ma quando chiamato in causa ha dato il suo contributo. Per lui si tratta di trattative intense con la Spagna. Tra gli altri addii poi Kolarov potrebbe anche entrare nella parte dirigenziale del club mentre Vecino potrebbe andare alla Lazio.

