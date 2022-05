Juventus, dietrofront Perisic: c'è il rilancio dell'Inter

21-05-2022 11:05

Nonostante la stagione sia ormai giunta al termine, il Derby d’Italia tra Juventus e Inter continua in chiave mercato. I bianconeri sembravano ormai vicini alla chiusura per Ivan Perisic, ma i nerazzurri starebbero facendo di tutto per trattenere il croato alla corte di Simone Inzaghi.

Tra la Juventus e Perisic si inserisce l’Inter

Il contratto di Perisic con l’Inter terminerà il prossimo 30 giugno, e le parole dell’esterno dopo la finale di Coppa Italia vinta dai nerazzurri, avevano fatto presagire a tutt’altro che un lieto fine.

Il croato aveva infatti esternato il suo malumore rispetto alla situazione, dichiarando: “Con i giocatori importanti non si aspetta così tanto fino all’ultimo momento“, facendo intendere che il rapporto con la dirigenza nerazzurra si fosse incrinato. La Juventus si era così inserita tra le parti, provando a strappare il calciatore ai rivali. Sembrava tutto fatto, ma a quanto pare potrebbe esserci un ulteriore ribaltone.

La contromossa di Marotta per trattenere Perisic

Secondo quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport”, l’Inter avrebbe fatto un rilancio last minute, facendo risalire le percentuali di permanenza a Milano di Perisic. Marotta avrebbe quindi proposto al croato una cifra molto vicina a quella fatta dalla Juventus: 6 milioni di euro all’anno.

I bianconeri li metterebbero però tutti sul piatto, mentre la proposta dell’Inter sarebbe legata al raggiungimento del 70-75% di presenze in stagione. Una cifra che Perisic aveva già richiesto alla dirigenza nerazzurra, la quale però non sembrava intenzionata a concedere. L’eventuale approdo dell’esterno in una squadra rivale, avrebbe fatto però cambiare idea a Marotta, che non vuole mollare Perisic in nessun modo.

Juventus-Inter: è Derby d’Italia per Perisic

L’approdo del croato alla Juventus sembrava ormai imminente, e i bianconeri, dopo aver chiuso l’affare Pogba, pronto a tornare a Torino, sembravano certi di poter piazzare anche il secondo colpo di mercato, che avrebbe fatto risalire le quotazioni della squadra di Massimiliano Allegri anche in chiave campionato.

Secondo la rosea, nella giornata di lunedì, l’entourage di Perisic incontrerà la dirigenza dell’Inter. Niente però è ancora deciso, e il croato potrebbe restare della sua idea, accettando l’offerta della Juventus.

OMNISPORT