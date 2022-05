Juventus, l'entusiasmo del popolo bianconero ha un solo slogan: Pogback

21-05-2022 08:27

L’avevano preso da ragazzino sconosciuto a parametro zero, regalando solo pochi spiccioli al Manchester United, l’hanno venduto agli stessi Red Devils per 110 milioni di euro quand’era già diventato una stella e se lo riprendono ora ancora una volta gratis. E’ la storia della Juventus e di Paul Pogba, colpo annunciato oggi dalla Gazzetta dello sport che rivela che è tutto fatto. Il centrocampista francese avrebbe rifiutato le offerte più ricche del Psg per riabbracciare Torino.

Juventus, Pogba firmerà un triennale a circa 10 milioni di euro

Pur di tornare alla Juve Pogba si è abbassato di parecchio lo stipendio: pronto per lui un triennale a 8 milioni di euro come base fissa più sostanziosi bonus non difficili da raggiungere che porterebbero la cifra finale a 10 milioni netti a stagione.

Juventus, Pogba convinto anche dalle parole di Allegri

A convincere Pogba sarebbe stato anche Allegri che avrebbe chiamato il giocatore, spiegandogli il progetto ambizioso della Juventus per il prossimo anno. E si avvicina anche la firma Di Maria che ha ufficialmente lasciato il Psg.

Juventus, il Pogback fa impazzire i tifosi

Sui social spopola l’hashtag #Pogback e i tifosi sono già entusiasti: “Sono emozionata per il ritorno del centrocampista che mi ha fatto più emozionare nell’ultimo decennio” oppure: “Ditemi che è vero e non sto ancora sognando” e ancora: “Ai lamentosi a prescindere, avrà quche acciacco fisico ma resta ancora oggi il centrocampista più forte e completo del globo”

Il popolo bianconero è pazzo di gioia: “Non posso svegliarmi così, state calmi… forse siamo tornati ad avere una dirigenza competente? Nel giro di 5 mesi Vlahovic ,Pogba e pare Di Maria…” e poi: “Siamo passati da “ci manca pogba” a “ci serve uno come pogba” e infine al #POGBACK. Pazzesco”

C’è chi scrive: “Stai davvero tornando a casa? Ti aspettiamo da 6 anni e ci sei mancato come l’aria.

Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano…” e ancora: “Aspetterò l’ufficialità, il mio cuore non reggerebbe all’ennesima illusione”

Infine una voce fuori dal coro: “Non ci credevo e speravo non accadesse perché non è il giocatore che ha lasciato la Juve nel 2016 e temo possa intaccare quei ricordi. In ogni caso ha scelto la Juventus e non ha voluto più aspettare il P$G”

