Calciomercato, Inter tra Lukaku e Dybala: i tifosi si schierano

Come rivelato anche dall’Amministratore delegato, Beppe Marotta, l’Inter monitora con attenzione e cauto ottimismo le piste che portano a Paulo Dybala e al possibile ritorno di Romelu Lukaku. La sensazione è che con l’argentino l’accordo si sia già trovato, mentre per il belga si proverà a incastrare le tessere di un puzzle molto complicato, ma non impossibile. Qualora ci fosse la necessità di sceglierne uno solo, però, per i tifosi la scelta pare chiara.

Inter, le parole di Marotta su Dybala e Lukaku

Intervenuto all’evento L’Amico Atletico svoltosi presso la Fondazione Cardinaletti, in merito alle due situazioni, Marotta ha spiegato:

In questo momento non dobbiamo farci prendere dall’ansia e dalla fretta. Ausilio e Baccin si sono mossi in anticipo e stanno lavorando bene. In questa fase non serve solo avere professionalità e competenza, ma anche saper essere creativi.

E, poi, con un gran sorriso sul volto, in merito al futuro di Dybala:

Dove giocherà Dybala? Nello sport esistono le bugie bianche, quindi per ora dico che non lo so, ma la speranza è che possa essere con noi.

Inter tra Dybala, Lukaku e il fattore creatività

Dietro la creatività ventila da Marotta potrebbe aprirsi un mondo di possibilità e, nonostante le difficoltà e la necessità di creare un’Inter maggiormente sostenibile, celarsi la volontà della dirigenza nerazzurra di provare a condurre in porto entrambe le operazioni. Lukaku vorrebbe a tutti i costi tornare a Milano, Dybala è l’occasione da non farsi scappare, soprattutto ora che si è ormai a un passo dalla possibile fumata bianca.

Inter, la scelta dei tifosi

Nonostante ciò, però, l’ombra di Lukaku e la paura che possa finire con l’indirizzare il mercato, magari proprio sbarrando la strada all’arrivo della Joya, non fanno stare tranquilli i tifosi dell’Inter, che sui social non mancano di palesare i propri timori e le proprie preferenze, con la grande maggioranza che spera nell’arrivo dell’ex Juventus.

Tifosi Inter con Dybala

Qualcuno scrive: “Caro Lukaku qui eri il re indiscusso ma hai preferito andare in un club, in una città dove ti hanno sempre considerato 0, capisco il tuo senso di rivalsa ma la scelta è stata fatta. Ora non pregare di tornare mi dispiace Io voglio Paulino Dybala” e ancora: “La priorità deve essere Dybala, Lakaka per come ci ha sbolognato in tre giorni può aspettare i nostri comodi punto”.

I commenti pro-Dybala sono davvero tanti. “E anche tecnicamente Dybala ci farebbe crescere, Lukaku un passo indietro”, twitta un altro tifoso, o anche: “Lukaku non dovrebbe neanche essere una delle possibilità“, “Se stanno davvero pensando di mollare Dybala per provare a riprendere Lukaku, significa che Marotta è completamente impazzito e mi rifiuto di crederci”, “Io penserei prima a chiudere Dybala e poi vedo se c’è la possibilità Lukaku. Se ci concentriamo su di lui ora e poi non si conclude niente“.