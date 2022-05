30-05-2022 16:59

L’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta, presente oggi a un evento a Milano, è stato intercettato dai giornalisti che gli hanno rivolto alcune domande riguardo alla situazione mercato dell’Inter, iniziando ovviamente dalla questione aperta in questo momento, ovvero il passaggio di Ivan Perisic al Tottenham. Queste le sue parole riportate da Eurosport:

“Ci dispiace, comprendiamo la sua decisione. Ivan aveva voglia di provare un’esperienza in Inghilterra e dal canto nostro non ci era possibile offrirgli di più. La sua scelta viene tutta da qua. Noi dobbiamo dirgli un grande grazie. Il sostituto arriverà e poi abbiamo già Gosens, che ha la nostra stima e farà altrettanto bene”.

Marotta ha risposto anche alle domande riguardanti il mercato in entrata e i possibili arrivi di Romelu Lukaku e Paulo Dybala:

“Noi non abbiamo fretta, non c’è ansia ne niente del genere. Qualche operazione è già conclusa, abbiamo tentato di giocare d’anticipo. Serve avere coraggio e creatività per trattative simili”.

Infine, invece, un punto sulle possibili, e anzi probabili, partenze:

“Lo zoccolo duro della rosa rimarrà con noi per una stagione nella quale punteremo al massimo in tutti gli obiettivi e competizioni. Siamo l’Inter e il nostro obiettivo è quello di arrivare a vette sempre più ambiziosi rimanendo però nell’ambito della sostenibilità”.