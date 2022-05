Lukaku, Dybala, Zaniolo: partito il valzer delle punte in Serie A

30-05-2022 11:00

La Serie A è finita ormai da una settimana e, dopo un periodo di riflessione, sembra che i club del nostro campionato vogliano iniziare a muoversi per completare il prima possibile la rosa in vista della prossima stagione.

Particolarmente in fermento è il mercato degli attaccanti, dove si potrebbe verificare un effetto domino che avrebbe del clamoroso, e che coinvolgerebbe Inter, Roma, Juventus e Chelsea.

Inter, il possibile arrivo di Lukaku blocca Paulo Dybala

L’Inter ha bisogno di rinforzare il reparto avanzato in vista della prossima stagione. Con il solo Lautaro Martinez sicuro al 100% della permanenza, Simone Inzaghi ha bisogno di qualcuno sul quale possa contare.

Sanchez dovrebbe andare via, Perisic va al Tottenham (il croato è anche un sorta di attaccante aggiunto) e Dzeko, oltre ad avere una certa età per un calciatore è interessato da voci di mercato.

Vi abbiamo già riportato del nuovo interesse nerazzurro per Romelu Lukaku (che sarebbe disposto anche a dimezzarsi lo stipendio) ma il problema è convincere la nuova proprietà del Chelsea (col passaggio di proprietà ufficializzato ieri) a far partire Big Rom in prestito. L’eventuale arrivo del belga a Milano bloccherebbe definitivamente l’arrivo di Paulo Dybala, in quanto l’Inter non potrebbe permettersi due ingaggi simili.

Lukaku all’Inter, Dybala alla Roma, Zaniolo verso la cessione

Il possibile arrivo di Lukaku dunque rovinerebbe i piani di Dybala, che avrebbe scelto proprio Milano come sua prossima destinazione. Con un ingaggio molto importante (Antun chiede almeno sette milioni di parte fissa) sono poche le squadre in Italia dove potrebbe andare.

Negli ultimi giorni si sta muovendo seriamente la Roma, con José Mourinho che farebbe carte false pur di avere la Joya in rosa. Tuttavia servirebbe che l’argentino si accontentasse di un ingaggio inferiore (i giallorossi potrebbero garantire un ingaggio di cinque milioni più bonus).

Il possibile arrivo di Dybala nella Capitale a sua volta libererebbe Nicolò Zaniolo, come riporta il Corriere dello Sport, che verrebbe sacrificato per fare cassa.

Rimane il rebus attaccante per la Juve: oltre a Zaniolo si pensa a Luis Muriel

Uno Zaniolo libero di cercarsi una nuova squadra farebbe davvero gola alla Juventus, che lo sta puntando fin da tempi non sospetti. La grande prestazione in Conference League ha riacceso l’entusiasmo italiano intorno al classe 1999, che se integro fisicamente è un giocatore devastante.

Oltre a Zaniolo, al momento solo una suggestione costruita su un castello di carte, il nome che fa la Gazzetta dello Sport per l’attacco bianconero è quello del colombiano Luis Muriel, 31 anni dell’Atalanta, che ormai ha maturato un’esperienza tale da fare al caso di Allegri.

Oltre ad aver dato prova di poter reggere la Champions League, è specializzato in gol subentrando dalla panchina, proprio quello che Allegri ama di più. La Dea per liberarlo chiede però 15 milioni, forse troppi per la Juve in questo momento.