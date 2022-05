Dybala-Inter, si accelera: l'offerta dei nerazzurri

27-05-2022 10:56

L’Inter continua a corteggiare Paulo Dybala. Nella giornata di ieri c’è stato un incontro tra la società nerazzurra e l’entourage del calciatore argentino: 7 milioni di euro (bonus compresi) per tre anni di contratto. Questa l’offerta del club meneghino per la Joya, come riporta ‘Tuttosport’.

Secondo la stessa fonte, i diritti d’immagine rimarrebbero nelle mani dell’ormai ex Juventus, e non sarebbe un dettaglio di poco conto. Su Dybala ci sarebbe stato il via libera di Zhang, che ritiene importante il calciatore anche sul piano del marketing internazionale. L’obiettivo dell’Inter è quello di formare una coppia d’attacco tutta argentina, trattenendo Lautaro ed affiancandogli la Joya.