Inter, incontro finito per Paulo Dybala: le ultime sull'ex Juve

08-06-2022 20:50

Giornata fondamentale per il possibile trasferimento di Paulo Dybala dalla Juventus all’Inter. Nel pomeriggio Jorge Antun, l’agente del numero 10 argentino, ha incontrato nella sede dell’Inter la dirigenza nerazzurra per discutere del futuro del giocatore.

Paulo Dybala: l’offerta dell’Inter

L’Inter ha formalizzato la prima offerta per Dybala: contratto quadriennale da circa 6 milioni di euro più bonus a stagione. Al momento c’è distanza tra le parti, ma il gap resta colmabile e c’è un accordo di massima. D’altronde la richiesta dell’ex giocatore della Juventus è sì più alta, ma non di molto e nell’ambiente nerazzurro c’è fiducia. L’affare potrebbe andare in porto nei prossimi giorni.

Inter, c’è fiducia per Dybala

Ha fiducia anche l’intermediario dell’affare Dybala-Inter Giacomo Petralito, che ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti presenti dopo l’incontro con la società nerazzurra: “Dybala? Per questo c’è l’ad dell’Inter Marotta e non Giacomo Petralito. Sensazioni positive? Se Marotta si è permesso di incontrare il procuratore di Dybala è una cosa positiva, soprattutto in sede”.

Dybala è nel mirino anche della Roma di José Mourinho e piace anche all’estero. C’è ad esempio anche l’Atletico Madrid di Simeone tra gli interessati, ma al momento il giocatore argentino sembrerebbe interessato a rimanere in Italia. L’Inter resta in pole, soprattutto dopo l’incontro tra le parti nel pomeriggio.

Inter, le altre trattative

Un altro affare importante è quello di Lukaku, per il quale nella giornata di martedì c’è stata un’apertura del Chelsea verso il prestito. Per quanto riguarda i giocatori in uscita l’agente di Bastoni ha garantito la permanenza del difensore. Nella sede dell’Inter era presente anche Tullio Tinti, il procuratore di Inzaghi, che prolungherà con i nerazzurri fino al 2024: si attende solo l’ufficialità.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE