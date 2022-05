Juve, Dybala vicino all'Inter ma la Roma ci prova con Totti

20-05-2022 20:24

Paulo Dybala dovrebbe partire titolare contro la Fiorentina, in quello che sarà il suo ultimo match con la Juventus. L’argentino è pronto a cambiare aria ma potrebbe restare in Italia, con l’Inter pronta ad approfittare dell’affare. I nerazzurri però non sono gli unici interessati al numero 10 bianconero.

Juventus, Totti incontrerà Dybala

Anche la Roma di Mourinho infatti vuole provare ad acquistare Dybala e per convincere l’argentino i tifosi giallorossi si affidano a… Francesco Totti. Già perché l’ex capitano dei capitolini, ai microfoni di Sky Sport, ha fatto una rivelazione importante proprio sul 10 bianconero.

Innanzitutto, prima Totti ha voluto parlare degli addii di Chiellini e Dybala: “Sono due cose diverse. Chiellini è stato un monumento e una bandiera. È un ragazzo più introverso e freddo, anche perché ha un’altra possibilità di continuare a giocare. Dybala? Quello che ha fatto vedere è la dimostrazione che lui volesse rimanere a Torino. Sicuramente non hanno trovato l’accordo giusto. Ora vediamo un po’ se riusciremo a portarlo alla Roma. Lunedi ci incontriamo e gli dirò tante cose…“.

Roma, Totti: “Dybala il sogno”

Totti si sofferma così sull’incontro con Dybala: “Saremo a Milano per la partita di Eto’o (Integration Heroes Match, ndr) e giochiamo insieme, perciò qualche consiglio potrò darglielo. Speriamo di riuscirci dai. Sarebbe una pazzia se dicessimo che non piacerebbe a nessuno. Non so cosa pensino lui e la Roma. Sarebbe il sogno di Totti e di tutti i romanisti. Sono sempre il capitano dei romanisti”.

Totti adesso è un procuratore ma non ha un ruolo nella sua ex squadra, ma ammette: “A chi non piacerebbe essere nella Roma? Ci sono state problematiche, ma adesso c’è una proprietà nuova con altre idee ed esigenze, però i matrimoni si fanno sempre in due. Hanno già persone importanti nella società, e questo è un bene per la Roma. Chi c’è, c’è…”. Totti però proverà adesso a essere ugualmente utile alla causa, cercando di convincere l’argentino, anche se su Dybala resta favorita l’Inter. La Roma però non molla.

