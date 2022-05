Juve, per Paulo Dybala futuro deciso: dove ha comprato casa

18-05-2022 19:56

Sono passati solo due giorni dall’ultimo match di Paulo Dybala allo Juventus Stadium, l’immagine del numero 10 argentino in lacrime è ancora viva nell’intimo dei tifosi bianconeri che da sempre gli hanno voluto bene. In tanti avrebbero voluto che il matrimonio tra il 28enne e il club durasse più a lungo ma così non è stato e non per volontà del giocatore.

Juventus, il messaggio d’addio di Dybala

Ieri su Instagram, Paulo Dybala ha mostrato ancora una volta il suo amore per la Juventus con un post toccante: “Sono arrivato qui a 21 anni, come il numero che allora portavo sulle spalle. In questi anni sono cresciuto come calciatore e come uomo: sono stati anni bellissimi, pieni di gioia, di lavoro, di gol e di vittorie. Non sempre è andato come speravo o come meritavamo, ma ci siamo sempre rialzati”.

Per l’argentino la parentesi bianconera è stata indimenticabile: “Grazie a questa squadra ho tagliato traguardi davvero importanti, qui ho trovato compagni speciali, mi sono sempre sentito amato dai tifosi, dalla gente, dai bambini. E questo non lo dimenticherò mai. Con il tempo sono cresciute le responsabilità e ho sempre cercato di essere all’altezza: siamo stati insieme sette anni, sette anni di momenti bellissimi e anche qualcuno difficile”.

Infine l’annuncio ufficiale e i ringraziamenti ai tifosi: “Le nostre strade oggi si dividono, ma vi porterò sempre nel mio cuore, perché mi avete tanto amore, tanto rispetto. Io spero di avervi dato un po’ di gioia. Grazie a tutti”.

Juventus, Dybala compra casa a Milano

Su Dybala ci sono ovviamente tante squadre, ma molto probabilmente l’argentino resterà in Italia. Negli ultimi mesi si è parlato molto di Inter e Roma e, nelle ultime ore, un indizio ha praticamente lasciato pochi dubbi sulla prossima destinazione del numero 10 bianconero.

Come riporta Calciomercato.com infatti, Paulo Dybala avrebbe comprato casa in quella che potrebbe essere perciò la sua prossima città. La notizia è quella che tanti tutti i tifosi della Juventus non avrebbero voluto leggere: l’ex bianconero infatti ha acquistato un immobile a Milano, a due passi dalla sede dell’Inter. Un indizio inequivocabile, un altro segnale del possibile approdo di Dybala in nerazzurro. Se così fosse, gli applausi di lunedì si trasformerebbero in fischi nella prossima stagione.

OMNISPORT