Juventus, non solo Pogba: può arrivare un'altra stella della Premier

09-06-2022 22:45

Senza fasi finali di competizioni per nazionali, l’estate per gli appassionati di calcio scorrerà lenta, nonostante l’inizio della nuova stagione sia fissato già prima di Ferragosto, aspettando i primi colpi di mercato delle big, che stanno però ancora programmando le strategie da attuare.

Dalla Germania: Juventus e Barcellona seguono Gundogan

Tra i club più attesi c’è la Juventus, che punta a tornare protagonista dopo due stagioni senza riuscire a inserirsi nella lotta per lo scudetto.

Max Allegri è già al lavoro con la società per rinforzare la rosa della Juve in ogni reparto, ma il settore di campo nel quale sono attese più novità è il centrocampo, dove il ritorno di Paul Pogba potrebbe non essere l’unica operazione dell’estate bianconera.

Secondo quanto riportato dalla ‘Bild’, infatti, la Juve insieme al Barcellona starebbero seguendo le evoluzioni del rapporto tra Ilkay Gündogan e il Manchester City.

Manchester City, Gundogan ai ferri corti con Guardiola

Il centrocampista tedesco classe ’90, in Inghilterra da sei stagioni, non ha nascosto il proprio malumore per essere stato confinato in panchina da Pep Guardiola nella semifinale di Champions League contro il Real Madrid, sfida che ha visto l’ex Borussia Dortmund non comparire nell’undici titolare né all’andata, né al ritorno. Esclusioni che si aggiungono ad altre subite nelle ultime partite della Premier League 2021-’22 e che fanno pensare come Gündogan non sia più centrale nel gioco del City.

Uno scenario, questo, che non piace affatto al tedesco, deciso a vivere da protagonista la stagione del Mondiale in Qatar. Sotto contratto fino al 2023, il regista di origini turche potrebbe quindi pensare di regalarsi un’altra avventura in una big d’Europa, andando a caccia dell’ultimo contratto importante della carriera.

Juve, idea Gundogan per completare un centrocampo da sogno

Allegri vedrebbe di buon occhio l’arrivo di un giocatore in grado di dare ordine e qualità alla manovra e di sposarsi alla perfezione con Pogba e con gli altri centrocampisti in rosa, da Locatelli a Zakaria fino a Rabiot, formando un reparto mediano di livello assoluto.

A complicare la possibile trattativa è però l’ingaggio di Gündogan, che a Manchester guadagna oltre 7 milioni netti, e la concorrenza del Barcellona, club nel quale il giocatore aveva dichiarato in tempi non sospetti di sognare di giocare.