Juventus tra Pogba e Morata: le mosse dei bianconeri

07-06-2022 11:04

Sono grossi nomi quelli su cui si sta muovendo la Juventus, società che sta entrando in una fase sempre più operativa del mercato nel tentativo di dare quanto prima a Massimiliano Allegri una rosa completa e competitiva per la prossima stagione.

Juventus, Pogba ad un passo

In quest’ottica il primo colpo a concretizzarsi dovrebbe essere quello di Paul Pogba, ormai promesso sposo ai bianconeri.

Dopo aver respinto al mittente l’interesse di PSG e Real Madrid, il francese si è convinto a firmare per la Juventus tornando a Torino sette stagioni dopo il suo addio.

Juventus, quando avverrà l’annuncio di Pogba

Perché il tanto atteso “comeback” diventi realtà bisognerà aspettare ancora un po’. La Juventus, infatti, sta limando gli ultimi dettagli con Rafaela Pimenta, agente di un Pogba che intanto, raggiunto l’accordo di massima per un contratto di 3 anni con opzione per il quarto a 8 milioni di euro a stagione, non ha perso tempo svolgendo una parte delle visite mediche negli Stati Uniti (dove si trova in vacanza).

Tutto, dunque, pare apparecchiato per il gran ritorno che, stando a quanto trapelato, dovrebbe essere annunciato ufficialmente a inizio luglio per motivi finanziari.

Juventus, la strada per Morata è in salita

Se per Pogba, quindi, è ormai praticamente fatta, per la conferma di Morata in bianconero invece c’è ancora da trattare parecchio con l’Atletico Madrid.

La società spagnola ha respinto la prima offerta al ribasso (15 milioni) fatta dalla Juventus per provare a giungere ad un compromesso ed evitare di pagare i 35 milioni previsti da contratto per il riscatto dell’attaccante, uomo che Massimiliano Allegri vorrebbe trattenere a Torino perché fondamentale per il suo progetto. Vedremo se nelle prossime ore arriverà un rilancio della Juventus in grado di far vacillare l’irremovibile (per ora) posizione dei colchoneros in merito all’ex Real.