Juventus, idea speciale per l'annuncio di Pogba. Real e Psg insistono

04-06-2022 20:02

Per il ritorno di Paul Pogba alla Juventus ormai si sta facendo solo il conto alla rovescia. Tutti gli indizi non lasciano dubbi, il francese sembra ormai destinato a tornare alla corte di Massimiliano Allegri, con cui ha passato anni indimenticabili in bianconero.

Juventus, ufficialità show per Pogba

Manca soltanto l’ufficialità, un dettaglio non da poco. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Pogba è in viaggio e stando alle ultime indiscrezioni il suo ritorno alla Juventus potrebbe essere annunciato nella docu-serie autobiografica in uscita il 17 giugno. Il lancio pubblicato mercoledì dallo stesso Pogba è un indizio chiaro: “Oggi sono ad un punto di svolta della mia carriera. Devo prendere delle grandi decisioni che determineranno il mio futuro. E non ho il diritto di sbagliare. Sono nato pronto”.

Juve, l’annuncio speciale per Pogba: i precedenti

Non sarebbe d’altronde una novità degli ultimi anni. Come ricorda La Gazzetta dello Sport il primo è stato il “King” della Nba LeBron James, che nel 2010 creò uno show di 75 minuti su Espn in cui annunciò il trasferimento a Miami. Nel mondo del calcio invece si ricorda il connazionale di Pogba Antoine Griezmann, che nel 2018 in un documentario di 40 minuti dal titolo analogo (La Decision) trasmesso su Movistar Plus annunciò che sarebbe rimasto all’Atletico Madrid, rifiutando il Barcellona ma solo con un anno di ritardo.

Juventus, la concorrenza non molla Pogba

I tifosi della Juventus però non sono tranquilli. Paul Pogba è vicino ma l’ufficialità tarda ad arrivare e la concorrenza non resta certo a guardare. Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, tanto il Psg quanto il Real Madrid starebbero provando a far vacillare il francese con offerte monstre.

La paura di qualche tifoso bianconero è di ricevere qualche sorpresa negativa, magari proprio nella docu-serie. Uno sgarbo che però difficilmente uno come Pogba può fare alla sua ex squadra, che tanto ha amato e che ancora oggi ama. Si attende solo il lieto fine, la Juventus è certa del ritorno del francese e la concorrenza del Real Madrid e del Psg non fa paura.