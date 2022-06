04-06-2022 08:52

In casa Milan l’entusiasmo è davvero alle stelle. Dopo aver conquistato la vittoria dello scudetto, i tifosi rossoneri si preparano anche a vedere il nuovo cambio di proprietà del club che potrebbe cambiare nuovamente le ambizioni e i sogni della squadra in vista della prossime stagione. E’ atteso a giorni l’annuncio del passaggio di consegne a RedBird e nel corso degli ultimi giorni spuntano nuove voci.

Milan: tra i proprietari anche Lebron James?

L’ultima notizia arriva dagli esperti di finanza e soprattutto di diritto societario che con grande bravura sono riusciti a scovare dei particolari all’interno di questo gruppo che dovrebbe rivelare la quota di maggioranza del Milan. Secondo questi calcoli il campione NBA, Lebron James, dovrebbe diventare uno dei soci di minoranza del club rossonera in virtù delle sue quote di partecipazioni della Fenway Sports Group che ha acquistato il Liverpool e nella quale figura anche la RedBird.

Milan sulle tracce del talento Gavi

Secondo El Nacional, il Milan sarebbe pronto a inserirsi nella corsa al centrocampista del Barcellona Gavi. Il calciatore classe 2004 è stata la grande rivelazione dell’ultima stagione ma non ha rinnovato il suo contratto con il club blaugrana che scade nel 2023 ed ha una clausola di rescissione di 50 milioni di euro. Secondo il quotidiano catalano, la nuova proprietà RedBird sarebbe pronta a inserirsi sul giocatore e regalare un gioiello come primo atto del nuovo corso.

Gavi al Milan: i social rossoneri sognano

La voce che arriva dalla Spagna fa sognare i tifosi che sui social si scatenano: “Lo dico qui – scrive Dominic – se arriva Gavi mi trasferisco nell’Italia che conta”. Mentre il Botmaniano commenta: “Se Maldini prende Botman, Kunku, Gavi e Sanches crea un gap con le altre incolmabile per i prossimi 10 anni. Ma ho paura che non succederà mai”. La vittoria dello scudetto e l’arrivo della nuova proprietà sembrano aver riacceso le speranze dei tifosi: “Vedo battutine da parte dei tifosi di altre squadre nei confronti del Milan quando ci viene accostato il nome di Gavi. Vi ricordo che tutto il calcio italiano messo insieme, non vale un’unghia del Milan”.