Juventus inarrestabile: pista argentina per il ruolo di vice Vlahovic

05-06-2022 08:26

La Juventus è molto attiva sul mercato. C’è la volontà di migliorare la qualità della rosa bianconera, anche in attacco dove si parla di una possibile rivoluzione. Unico punto fisso: Dusan Vlahovic. La caccia al vice del serbo continua.

Juventus, interesse per l’argentino Simeone

La società bianconera non starebbe lavorando solo per trovare nuovi innesti per difesa e centrocampo. Anche l’attacco è al centro dei pensieri dei dirigenti della Vecchia Signora, come conferma l’interesse per Angel Di Maria. Secondo la Gazzetta dello Sport, ci sarebbe anche un nome nuovo per il ruolo di vice Dusan Vlahovic: Giovanni Simeone.

L’argentino, classe 1995, ha disputato la sua miglior stagione da quanto è sbarcato in Italia, segnando ben 17 reti con la casacca dell’Hellas Verona (tutti in campionato, suo record personale). Il club scaligero vorrebbe riscattarlo dal Cagliari, proprietario del cartellino di El Cholito ma attenzione alla Juventus che potrebbe farsi avanti in maniera imperiosa.

Juventus, Morata e Kean sempre più lontani

Ormai pare chiaro come la Juventus voglia cambiare il proprio parco attaccanti. Alvaro Morata e Moise Kean sono sempre più lontani dalla riconferma in bianconero. Lo spagnolo è stato chiaro: “Vado da chi mi apprezza di più”, le sue parole rilasciate dal ritiro della nazionale spagnola. Dichiarazioni che sanno tanto di addio. La Juventus non pare intenzionato a riscattarlo (35 milioni di euro all’Atletico Madrid).

Tanti dubbi anche su Moise Kean. In questo caso il riscatto dall’Everton pare obbligatorio ma la società bianconera starebbe già pensando ad una soluzione diversa per salutare l’azzurro che, nel corso dell’ultima stagione, non ha convinto (sei gol in 42 presenze totali). Il suo entourage starebbe valutando diverse offerte.

Juventus, gli acquisti arriveranno presto

La sensazione è che la Juventus abbia voglia di mettere a segno i propri colpi il prima possibile (ufficialmente il calciomercato apre il prossimo 1 luglio). Tuttavia, la società bianconera starebbe lavorando per trovare gli accordi già in queste settimane. Paul Pogba è la priorità numero uno, seguito dall’argentino Angel Di Maria, altro target bianconero. Attenzione ora al nome di Giovanni Simeone che potrebbe diventare una risorsa preziosa per l’attacco di Max Allegri.