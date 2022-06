Juventus, idea Timo Werner per l'attacco ma dipende da Morata

03-06-2022 21:45

La Juventus la prossima stagione punterà sula coppia Vlahovic–Chiesa e in questa sessione estiva dovrà dire addio a Dybala e forse anche a Morata. L’argentino potrebbe restare in Italia, con Inter e Roma interessate. L’attaccante spagnolo invece potrebbe lasciare la Serie A.

Juventus, le parole di Alvaro Morata

Queste le ultime parole di Morata sul suo futuro: “Non dipende da me, non posso farci niente. Devo restare concentrato e continuare a lavorare per la Nazionale, poi si vedrà. Mia moglie e i miei figli mi seguono ovunque io debba andare. Ho molte opzioni. Non dipende da me. Posso solo lavorare molto duramente e vedere cosa succede. La cosa buona è che ci sono diverse squadre interessate. Mi piacerebbe andare dove mi amano e mi apprezzano di più. Negli ultimi due posti in cui sono stato sono stato molto felice”.

Juventus, nel mirino c’è Timo Werner

Nel frattempo la Juventus si guarda intorno per cercare un sostituto di Morata. Le alternative sul mercato non mancano e nelle ultime ore si sta parlando di un possibile interessamento dei bianconeri per Timo Werner, attaccante del Chelsea. Il 26enne tedesco, dopo anni meravigliosi con il Lipsia, a Londra non è riuscito a spiccare il volo e dopo appena 23 gol in due anni con i Blues potrebbe cambiare squadra.

Juventus, l’affare Werner dipende da Morata

Tutto però dipende dalla partenza o meno di Morata. Lo spagnolo è un calciatore dell’Atletico Madrid, che continua a chiedere 35 milioni per il riscatto. Richiesta giudicata eccessiva dai bianconeri, che hanno già sborsato 20 milioni per il prestito. La Juve ha posto un limite oltre il quale non vuole andare. L’idea principale sarebbe quella di riscattare Morata, ma non sarà semplice trattare con i colchoneros. Nel frattempo Timo Werner resta se così possiamo dire “in panchina”, ma gli altri club interessati al tedesco di certo non staranno a guardare.