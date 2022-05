Juventus, rivoluzione in attacco: tra Di Maria e Milik spuntano due nomi

28-05-2022 10:54

Dopo un’annata conclusa senza titoli, la Juventus è pronta alla rifondazione. I bianconeri partiranno proprio dall’attacco, reparto che subirà una e vera e propria rivoluzione. Con Dybala che ha già detto addio , Kean che non ha convinto e la permanenza di Morata che appare incerta, gli unici punti fermi del reparto offensivo restano Vlahovic e Chiesa .

Juventus, blitz decisivo per Di Maria

Se la finale di Champions League chiuderà definitivamente la stagione, per la Juventus , lo ‘Stade de France’ potrebbe rappresentare un punto di partenza. Tra incontri e cene, la gara che vedrà protagoniste Liverpool e Real Madrid , ha fatto diventare Parigi il centro del calciomercato. La dirigenza bianconera infatti, potrebbe arrivare oggi nella capitale francese e provare l’affondo decisivo per Angel Di Maria .

C’è già un gradimento reciproco tra le parti, e non sembrano esserci ostacoli che potrebbero far interrompere la trattativa. Gli unici dettagli da sistemare riguardano la durata del contratto e l’ingaggio: Di Maria vorrebbe firmare un accordo annuale da 7/8 milioni di euro , mentre la proposta della Juventus sarebbe da 6/6,5 per due stagioni. La sensazione è che la situazione si potrebbe presto sbloccare e la fumata bianca sembra molto vicina.

Juventus, tutto dipende dal futuro di Morata

In attesa di chiudere l’affare Di Maria , presto la Juventus definirà anche la situazione relativa ad Alvaro Morata . Lo spagnolo e i bianconeri vorrebbero continuare insieme, ma i 35 milioni da versare nelle casse dell’Atletico Madrid per il riscatto dopo il prestito biennale, potrebbero portare ad un addio.

In questi giorni, l’entourage di Morata incontrerà i Colchoneros, mentre la prossima settimana, il club di Madrid discuterà con la Vecchia Signora. Se non dovesse arrivare lo sconto, per la Juventus si aprirebbero diversi scenari .

Juve, torna di moda Milik. Muriel e Martial le alternative

Nel caso in cui Morata dovesse lasciare la Juventus , i bianconeri avrebbero già pronte le alternative. L’obiettivo è quello di regalare ad Allegri un vice Vlahovic , ed ecco che è tornato di moda il nome di Arkadiusz Milik . L’attaccante polacco passerà a titolo definitivo dal Napoli al Marsiglia , con il club francese che per una cifra congrua non avrebbe problemi a rivenderlo.

Sul taccuino degli uomini di mercato bianconeri ci sarebbero altri due nomi. Il primo è quello di Luis Muriel dell’ Atalanta , di cui si parla già da tempo, l’altro è quello di Anthony Martial del Manchester United , anche lui spesso accostato ai bianconeri.