L'Atletico Madrid attacca: "La Juventus ci dica cosa vuole fare con Morata"

21-05-2022 13:51

“Su Morata vi devo dire la verità, ed è che ancora non si sa niente. È un nostro giocatore ma non si sa cosa succederà con lui, e se la Juventus ha intenzione di tenerlo o meno. Ci dica cosa vuole fare, perché ora non lo sappiamo”. Così, il presidente dell’Atletico Madrid, Enrique Cerezo, sulla possibilità che l’attaccante della nazionale spagnola torni nel club della capitale che è proprietario del cartellino, e che attualmente gioca nella Juve in prestito con diritto di riscatto.

OMNISPORT