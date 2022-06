Juventus, cambio di rotta: Di Maria si allontana, c'è Berardi

08-06-2022 08:26

La Juventus sta cercando, in ogni modo, di migliorare la propria rosa, in particolare il pacchetto offensivo. Tanti i nomi in gioco. Nelle ultime ore ci sarebbe un “ritorno al passato” da parte della Vecchia Signora.

Juventus, Di Maria sempre più lontano

Il sogno di vedere Angel Di Maria con la casacca bianconera sta svanendo. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la trattativa con l’entourage dell’argentino sarebbe ad una fase di stallo. Il problema? La durata del contratto (il Fideo vorrebbe un annuale, la Juventus un biennale per avere i vantaggi del Decreto Crescita) e l’interesse del Barcellona.

Il club spagnolo sarebbe pronto ad accogliere l’ormai ex stella del PSG che sarebbe intenzionato a valutare con attenzione la possibilità di tornare a giocare in Spagna (dopo aver giocato, dal 2010 al 2014, con la maglia del Real Madrid).

Juventus, l’alternativa è italiana: Berardi

La società bianconera non sembra intenzionata ad aspettare Angel di Maria all’infinito e, secondo Sky Sport, starebbe valutando altre opzioni per l’esterno d’attacco. In pole position ci sarebbe Domenico Berardi, 27enne attaccante esterno del Sassuolo. Un vecchio pallino della Vecchia Signora che, già in passato, avrebbe tentato di portarlo a Torino.

I rapporti tra Juventus e Sassuolo sono ottimi, come dimostrano i tanti accordi raggiunti negli ultimi anni (spicca il passaggio in bianconero di Manuel Locatelli). Inoltre, la possibilità di poter mettere in campo un tridente formato da Federico Chiesa (pronto a tornare), Domenico Berardi (suo compagno in Nazionale) e Dusan Vlahovic piacerebbe molto al popolo bianconero.

Juventus, le prossime mosse di mercato

La sensazione è che la dirigenza bianconera si farà presto avanti per capire se esistano o meno le condizioni per strappare Domenico Berardi al Sassuolo e renderlo un nuovo asset bianconero. Da ricordare che l’esterno neroverde è stato accostato anche ad altri club, come ad esempio il Milan. Molto dipenderà dall’offerta della Juventus e dalla volontà del giocatore.