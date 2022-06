18-06-2022 16:20

In attesa di vedere come andrà a finire la trattativa con il Lille per Sven Botman, il Milan potrebbe iniziare a muovere qualcosa già dalle prossime ore. L’asse caldo sarebbe quello con Roma, sponda Lazio, con Alessio Romagnoli sempre più vicino a vestire il biancoceleste. L’ormai ex capitano rossonero, infatti, dopo aver rifiutato le avances di Monza e Fiorentina e già salutato il Milan, sarebbe a un passo dal rientro nella Capitale. Chi potrebbe fare la strada inversa è Francesco Acerbi, che al Milan è già passato, senza lasciare il segno, e sarebbe ben disposto a riprovarci. Sui social, però, i tifosi sembrano più che scettici.

Milan, la situazione Botman

Ben avviata ormai da gennaio, quella per Botman resta una pista ampiamente percorribile per il Milan. L’intoppo più grande è il mancato accordo con il Lille. Al momento, infatti, si tratta di un testa a testa con il Newcastle, che avrebbe fatto un’offerta migliore al club transalpino, ma che si trova costretto a fare i conti con la decisione del centrale olandese di vestire il rossonero. La situazione è in divenire, ma le possibilità che si risolva in favore del Diavolo restano più che concrete, nonostante il Lille spinga, ovviamente, per un trasferimento in Premier League.

Milan, il possibile ritorno di Acerbi

Per quanto riguarda Acerbi, al momento, come rivelato da Il Tempo e da Repubblica, la strada verso Milano è complicata, ma non da escludere. Così come da tenere monitorata c’è la possibilità che possa ritrovare Simone Inzaghi all’Inter. La sua uscita dal club di Lotito potrebbe, infatti, sbloccare la situazione Romagnoli e regalare a Stefano Pioli un’alternativa di esperienza per puntellare il reparto difensivo. Il difensore biancoceleste, che nella stagione 2012-2013 fece poco più che una comparsata in rossonero, con una bocciatura dopo appena sei presenze e il ritorno immediato al Chievo Verona, non sembra scaldare i cuori dei tifosi dei campioni d’Italia.

Tifosi Milan contro il ritorno di Acerbi

Sui social, in tanti si esprimono negativamente su un possibile ritorno a Milano di Acerbi. Qualcuno ricordando l’ultima gara contro la Lazio scrive: “Meglio averlo da avversario” e anche: “È da Lazio-Milan che piace a Pioli ma nella squadra avversaria”. Un altro tifoso commenta: “Ma rinnovate Romagnoli a 4 milioni e comprate un’ala è un trequartista” o, ancora: “È uno scherzo?”, “Piuttosto rinnovo Romagnoli”, “Teniamoci Romagnoli… Acerbi? Che torni a Sassuolo, il Milan va e deve andare oltre!!!”. Non manca qualcuno che, invece, approva: “Se serve per risparmiare i soldi per De Ketelaere, come quarto centrale va benissimo. Ci sta anche per le liste”, scrive, per esempio, un tifoso rossonero.

Tabellone Calciomercato estivo Serie A 2022. Movimenti, acquisti e cessioni

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE