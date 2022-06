18-06-2022 09:02

Perchè il Milan non annuncia nessun acquisto? Da giorni vengono dati per fatti tanti affari, su tutti quello di Origi, ma di ufficiale non c’è nulla. Una delle risposte nasconde il grande mistero che continua ad aleggiare sul club rossonero. A dodici giorni dalla scadenza del contratto di Maldini e Massara non c’è ancora la firma e questo immobilismo sta tenendo bloccato anche il mercato. Al di là delle rassicurazioni fatte da Cardinale sulla stima che nutre per Maldini è lecito chiedersi cosa manchi per mettere nero su bianco.

Il rinnovo di Maldini non è più scontato

Secondo il Corriere della sera Maldini vorrebbe margini più ampi per operare per prendere quei 3/4 giocatori che farebbero fare il salto di qualità al Milan , per ora la Proprietà dice no ed ecco che il rinnovo si complica.

Per altri giornali l’attesa è dovuta all’accordo su determinati dettagli che Maldini e Massara devono intendere con la proprietà Elliott e Gazidis in particolare. Dopo le frasi pronunciate alla Gazzetta probabilmente Maldini sta cercando di capire se ha le garanzie giuste sia per il suo ruolo che dal punto di vista economico.

Il mercato del Milan bloccato per mancato rinnovo a Maldini

Maldini e Massara da tempo sono al lavoro sul mercato e sui nomi segnati in agenda ma finchè non ci saranno garanzie economiche da parte della nuova proprietà e il rinnovo non avrà sancito come Maldini e Massara si dovranno muovere, tutto rimane ancora fermo.

I tifosi rossoneri – che più passa il tempo più iniziano anche a preoccuparsi – sperano che già a partire da lunedì possa emergere quantomeno qualche spiraglio positivo dagli uffici di Casa Milan in via Aldo Rossi ma intanto si scatenano sui social.

I tifosi preoccupati del possibile addio di Maldini

Fioccano i commenti: “Maldini non firma non per il budget ma perche’ sa come stanno le cose in societa’… 1 anno lo freghi… Con quello che ha fa il miracolo… Ma 2 anni giustamente no… Ah ma Cardinale dice che si son trovati su tutto?.. Lo dice lui mi pare che Maldini non abbia mai detto nulla” oppure: “Sicuramente se Maldini ha parlato,è perché vuole riportare il Milan in alto..magari avrà sbagliato tempi e modi,non devo essere io a giudicare, ma il fine è giusto..dopodiché vedremo”

C’è chi scrive: “non credo ne abbia mai fatto una questione di euro. Deleghe forse, ma a ragion veduta e la quadra deve/doveva trovarla la proprietà (Elliott, non Cardinale, certo). Paolo non è un dittatore che chiede la luna” e infine: “Non sono preoccupato dal caso Maldini e dal nostro mercato. Mi fido del processo con cui la nostra società prende le decisioni grazie al lavoro impostato dalla proprietà e perfezionato dall’AD. Ci ho messo tanto per arrivarci e non vedo perché tornare indietro dopo uno scudetto”.