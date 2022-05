Tassotti: "Il Milan rischia di perdere Maldini? Sarebbe una follia"

28-05-2022 11:35

Mauro Tassotti, ex difensore del Milan, ha parlato ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’. L’ex bandiera rossonera ha sottolineato l’importanza del ruolo avuto da Paolo Maldini per la conquista del 19° scudetto.

Queste le sue dichiarazioni: “Il Milan rischia di perdere Maldini? Questione molto complicata, difficile rispondere adesso. Per me sarebbe una follia, il lavoro fatto da Paolo è indiscutibile, tutti possono vederlo. Continuare senza di loro sarebbe un errore madornale. La classe e l’eleganza che Paolo ha dimostrato in questi due anni non semplici le hanno viste tutti. Anche nell’ambito di episodi difficili da digerire”.