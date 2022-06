18-06-2022 10:32

L’Inter ha deciso il giocatore giusto per la sua difesa. Il club nerazzurro in questo momento è alle prese con un mercato che sta esaltando la fantasia dei tifosi che sono in trepidazione per formare la coppia Dybala-Lukaku. Ma non c’è solo l’attacco nei pensieri dei dirigenti milanesi che devono rafforzare anche il reparto difensivo soprattutto nel caso di addio di Skriniar.

Inter: continua il pressing per Bremer

L’Inter è da diversi mesi sulle tracce di Gleison Bremer. Il difensore brasiliano del Torino è stato uno dei giocatori migliori dello scorso campionato, conquistando il premio come miglior difensore della serie A. Una grande stagione che ha attirato le attenzioni di tanti club importanti in giro per l’Europa anche se l’Inter sembra in pole position per il giocatore visto che ha cominciato da tempo il pressing sul giocatore e sul presidente granata Urbano Cairo.

Bremer: il Torino chiede Casadei come contropartita

L’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio rivela l’ultima richiesta del Torino per Bremer. La valutazione del giocatore brasiliano è di circa 40 milioni di euro ma i granata sarebbero interessati a inserire nella trattativa anche il giovane Cesare Casadei, che si è messo in grande evidenza nel corso dell’ultimo campionato Primavera vinto proprio dall’Inter. I nerazzurri però non sembrano interessati a inserirlo nella trattativa.

Inter: i tifosi temono lo Zaniolo-bis

Nel 2018 l’Inter fece un’operazione simile con la Roma per ingaggiare Radja Nainggolan. Il calciatore belga fu prelevato dalla società giallorossa a fronte di una conguaglio economico e dell’inserimento nella trattativa di Santon e di un giovanissimo Niccolò Zaniolo. L’attaccante è poi esploso in giallorosso mentre il centrocampista belga non è mai riuscito a esprimere al meglio il suo talento a Milano.

Ora i tifosi temono che dare via Casadei possa portare ad una situazione simile. “Onestamente temo uno Zaniolo-bis”, commenta preoccupato Vandelli. Anche Il Gladiatore la pensa allo stesso modo: “E’ un giocatore che inserirei in prima squadra, altrimenti se deve andare via soltanto in prestito”. E ancora: “Di fronte ad una richiesta del genere, dobbiamo subito mandare Cairo a quel paese”. Ma ci sono anche tifosi che pur di arrivare al brasiliani sono pronti al sacrificio: “L’Inter ha sempre inserito i ragazzini nelle sue trattative, fatico a cedere che Casadei possa essere trattato in maniera differente”. Mentre Fabrizio scrive: “Se considerano Casadei incedibile allora lo facessero giocare in prima squadra”.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE