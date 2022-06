17-06-2022 21:02

Incassate le dichiarazioni che sanno di chiusura da parte di Noa Lang, in attesa di poter abbracciare Divock Origi probabilmente settimana prossima e dei rinnovi di Maldini e Massara, così come di poter vedersi sbloccare le situazioni legate a Renato Sanchez e Sven Botman, in casa Milan si prova ad accelerare per il talento della nazionale belga, Charles De Ketelaere. Nelle ultime ore, i rossoneri avrebbero presentato la prima offerta al Club Bruges. A rivelarlo è il giornalista di RTL Sport Belgio, Alexandre Braeckman, che ha rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva alla redazione di Pianetamilan.it. La prospettiva scatena le fantasie dei tifosi, che non mancano di commentare sui social.

Milan, prima offerta per De Ketelaere

Il giornalista ed esperto di mercato ha, infatti, spiegato come, per il Diavolo, Lang sia ancora solo un’opzione, ma non un obiettivo, come, invece, è De Ketelaere. A Pianetamilan.it, Braeckman spiega:

Per lui la situazione è diversa, visto che Leicester ha iniziato a parlargli un mese fa. Ma la Champions può fare una grande differenza, quindi in questo momento il Milan ha un leggero vantaggio. Preferisco non dire quante possibilità ci siano, perché è ancora presto. Una prima offerta per De Ketelaere è arrivata, circa 30 milioni di euro più bonus. Vedremo che cosa succederà. Al momento, De Ketelaere è più probabile che si unisca al Milan rispetto a Lang.

Milan, Braeckman: De Ketelaere può essere il nuovo De Bruyne

Poi, Braeckman si sofferma sulle qualità di CDK e rivela:

Penso che possa diventare il nuovo De Bruyne. Ha visione di gioco, è veloce e tecnicamente interessante. Senza contare che può andare in rete abbastanza facilmente. Può giocare dietro al centravanti, ma anche agire da falso nueve o da attaccante. È un talento incredibile, e un ragazzo intelligente e molto professionale. Ha mentalità e qualità per diventare un giocatore di livello mondiale. Il Milan sarebbe un grande passo in avanti per lui.

Milan, la reazione dei tifosi su De Ketelaere

Secondo le indiscrezioni il valore dato al classe 2001 dal Bruges sarebbe di circa 40 milioni di euro, ma la prima mossa del Milan è importante e permetterà di sondare le reali possibilità di trattativa. Nel frattempo, sul web, i tifosi non mancano di commentare il possibile arrivo a Milano di CDK. Qualcuno scrive: “Speriamo arrivi” e ancora: “Lo vedrei molto bene nel nostro Milan”, “È utile per la sua duttilità, ha giocato praticamente in ogni ruolo col Bruges”, “Il prezzo è quello. Se è vero è cosa fatta”, “Io lo spero tantissimo, anche perché arriva da una fonte straniera”. Ma non manca chi polemizza con la società e commenta: “Prima pensiamo a rinnovare Maldini e Massara!!“.

