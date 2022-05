Premier League, Kevin De Bruyne nominato giocatore dell'anno

21-05-2022 16:17

Kevin De Bruyne è stato nominato giocatore dell’anno in Premier League. Il fuoriclasse del Manchester City sta conducendo gli Sky Blues verso il quarto titolo in cinque anni. Al momento sono ancora in vantaggio sul Liverpool, e con una gara appena da giocare la vittoria è davvero vicina.

Nonostante un inizio di stagione piuttosto stentato, dopo aver subito un infortunio all’occhio nella finale di Champions League della scorsa stagione e un altro problema durante la sconfitta del Belgio nei quarti di finale di Euro 2020 contro l’Italia, il 30enne ha segnato finora 15 gol in Premier League nel 2021-22.

È sorprendente che questi gol siano arrivati con un valore di expected goals (xG) di appena 5,8. Ha anche fornito sette assist.

OMNISPORT