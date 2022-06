Il Milan punta tutto sul baby-fenomeno, i tifosi applaudono: è il nuovo Kakà

13-06-2022 10:11

Anni 21, trequarti di campo, punto di riferimento del Club Brugge con il quale vince il campionato belga da tre anni consecutivi. Ultima stagione condita da 18 gol e 10 assist, già 19 presenze in Europa, leader tecnico e carismatico della squadra attualmente dominante nel proprio paese. Forte fisicamente (è alto 191 cm), rapido, un gran piede destro: e il Milan ha deciso. Quaranta milioni per accaparrarselo subito, come riporta la Gazzetta dello Sport, per battere la concorrenza degli altri club europei che hanno drizzato a loro volta le antenne.

Milan: De Ketelaere perfetto per Pioli

Per ora soltanto dei sondaggi, presto diventerà una trattativa vera e propria: in lui la dirigenza rossonera (e non solo) vede l’erede di Kaka. Charles De Ketelaere è il talento in rampa di lancio su cui il club fresco campione d’Italia ha deciso di puntare tutte le sue carte: classico dieci da schierare alle spalle della punta, conta già 7 presenze ed 1 gol in nazionale maggiore. Sarebbe dunque perfetto per il 4-2-3-1 di Pioli, ma soprattutto un investimento per il futuro, un giovane di talento da altri come Leao, Tonali e Theo, che possono garantire un futuro roseo al Milan.

I tifosi del Milan convinti: è il nuovo Kakà

E i tifosi applaudono la scelta: sia perché hanno la totale fiducia in Paolo Maldini, sia perché le qualità del giovane fiammingo sono ormai note a chi segua il calcio internazionale. Come Luca: “Questo è forte ragazzi 40 mln sono ancora pochi considerato che hanno comprato Grealish a 120”. E Michele concorda: “Come trequartista giovane in giro non c’è molto, è da prendere. Sperando che anche Diaz torni quello di inizio stagione, la competizione interna aiuta”. E Daniele azzarda paragoni importanti: “Ottimo ma tra pochi secondi questo post sarà subissato di critiche sfottò e reazioni con le risatine. Proprio come quando arrivò Kakà e poi tutti sappiamo come andò”. Anche Enzo non ha dubbi: “Il nuovo Kakà”.

Milan, i tifosi: altro che Locatelli…

Nerella è conscia di quello che sarebbe un gran colpo: “Grandissimo prospetto . Potenzialmente un fenomeno . È così che si lavora sul mercato e è così che il Milan surclasserà la Juve che con più soldi a disposizione continua a comprare bidoni dal Sassuolo …basti pensare che Locatelli ( 40 milioni !!! Per un caleciatore normalissimo )costerà quanto De Ketelaere”. E Federico non vede l’ora di applaudirlo: “Tra tutti i giocatori accostati al Milan (contando anche quelli praticamente già presi) questo è quello che mi stuzzica di più,.. ma a mani bassissime proprio”. E Massimo aggiunge: “Molto bene, mi fido ciecamente di Maldini e Massara. E dubito che la cifra finale sarà di 40 milioni”.

“De Ketelaere subito a Milanello”

Mario lancia una frecciatina ai competitor italiani: “Per fortuna possiamo permetterci qualcosa di diverso dai parametri zero e prestiti gratuiti…”. E Alessandro incalza: “Da portare subito a Milanello”. E Franco concorda: “Lui si, Zaniolo no”. Abdul azzarda invece un altro paragone importante: “Il nuovo Iniesta”. Salvatore abbozza una riflessione più articolata: “Considerando che la serie A ora come ora è forse, se va bene, il quinto campionato al mondo, prendere gente dal campionato belga forse conviene”. E Simone appone la sua sentenza: “Questo ha classe e forza. Assolutamente da Milan!”.

