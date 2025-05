Napoli-Genoa, braccio di Venturino e rigore negato: ma è bufera pure sulla "partita della vita" di Vieira

Stavolta a protestare sono gli azzurri per un tocco sospetto nel finale: la sentenza di Marelli. Sul web Vieira idolo dei tifosi dell'Inter, preso di mira dai partenopei.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Doveva essere la più “facile” delle tre partite mancanti per il Napoli, invece la sfida contro il Genoa si è rivelata la classica buccia di banana su cui è scivolata la formazione di Conte. Due a due casalingo e vantaggio in classifica sull’Inter che si è ridotto a un misero punticino, alla vigilia di due match contro formazioni impelagate – almeno, ancora per il momento – nella lotta per non retrocedere: Parma e Cagliari. Tanta delusione a fine partita tra i tifosi azzurri, ma anche polemiche e sospetti.

Napoli-Genoa, il tocco col braccio di Venturino

Proteste, anzitutto. Per un episodio dubbio occorso al 43′ della ripresa, poco dopo che il Genoa aveva pescato il jolly del 2-2 con Vasquez, su cross di Martin. Corner dalla destra, colpo di testa di Di Lorenzo e pallone che impatta sul braccio di Venturino. Braccio attaccato al corpo, ma che sembra muoversi leggermente in direzione del pallone. L’arbitro Piccinini ha fatto cenno di proseguire, nessun richiamo anche dalla sala Var. Recriminazioni (blande) a fine gara sul campo. Un po’ più sul web.

C’era rigore su Venturino? La sentenza di Marelli

Così il talent arbitrale di DAZN, Luca Marelli: “C’è un tocco col braccio sinistro di Venturino. Il braccio è molto vicino al corpo, si allarga molto leggermente e il pallone sbuca all’improvviso, deviato da Di Lorenzo che aveva spizzato con la testa. Sono d’accordo sul fatto che il braccio si allarghi di pochi centimetri, ma è il classico pallone inaspettato“. Per Marelli, anzi, l’unico errore arbitrale è pro Napoli: “Nell’ultima azione Billing colpisce Vasquez al volto, manca il secondo giallo che avrebbe comportato l’espulsione del giocatore”.

Genoa, che partita: da Napoli sospetti e veleni

Più accese le polemiche sulla “partita della vita” del Genoa, che senza più obiettivi e in caduta libera da alcune settimane – tre sconfitte di fila – ha imposto al pari al Napoli giocando una partita di grandissima determinazione. “E pensare che nel 1982 con un 2-2 li facemmo restare in A”, scrive un tifoso azzurro. “Stessa grinta, stesso atteggiamento del Toro contro l’Inter. Anzi no“, un altro commento pungente. “Il Genoa se l’è giocata al massimo, dovrebbe essere la normalità e invece è un’eccezione”, un’altra riflessione.

Vieira cuore nerazzurro: la gioia dei tifosi dell’Inter

Se il pari e la prestazione di grande orgoglio del Genoa scatenano sospetti da parte dei tifosi del Napoli, felice è la serata per i supporter dell’Inter. “Grazie Vieira, vecchio cuore nerazzurro”, scrive un fan. “Il Genoa gioca col coltello tra i denti, ma anche da grande squadra”, un altro commento. “Patrick Vieira uno di noi!”. E ancora: “Quindi ora che ci eravamo rassegnati che andavamo in campo senza problemi con Asslani, Correa e Taremi che quasi non guardavamo più le partite tocca ricominciare a soffrire ogni maledetta partita? Ok siamo pronti”.