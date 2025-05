MotoGP, Gp Francia 2025: info, orario e dove vedere Le Mans in tv e streaming. Bagnaia per rompere il dominio Marquez

Il sesto appuntamento del MotoMondiale fa scalo in Francia. Pecco a caccia dei Marquez sul circuito di Le Mans, dove non ha mai vinto: tutte le info sulla copertura televisiva

Scocca l’ora del Gran Premio di Francia, sesto appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGp. Sullo storico circuito Bugatti di Le Mans gli occhi saranno ancora una volta tutti puntati sui primi tre della classifica, ovvero i fratelli Marquez e Bagnaia. Alex punta al bis dopo il primo successo stagionale a Jerez, Marc va a caccia del riscatto dopo la caduta in Spagna, su un tracciato dove è a suo agio, mentre Pecco spera di riuscire a dare uno scossone alla sua annata fin qui costante ma con un solo acuto (Austin). Vediamo allora tutti gli appuntamenti, a che ora e dove vedere il GP di Francia di MotoGP.

MotoGp, è sempre Bagnaia contro i fratelli Marquez

Dopo il terzo posto ottenuto sul circuito di Jerez de la Frontera, che ha invece incoronato per la prima volta in stagione il nuovo leader della classifica Mondiale Alex Marquez, Bagnaia è chiamato a invertire la rotta in Francia per tentare l’assalto agli scatenati fratelli catalani. Nonostante le 8 otto vittorie su 10 corse sin qui disputate, tra Sprint e gare, c’è Alex (Gresini Racing) anche se per un solo punto, davanti al fratello Marc Marquez, caduto in Spagna davanti al suo pubblico. Pecco con la costanza dei piazzamenti non è molto lontano, a -20.

Il due volte iridato della classe regina dovrà provare a sfatare il tabù Le Mans, dove non ha mai vinto. Ora, però, è il momento di trovare il giusto feeling con la Desmosedici GP25 e spingerla al massimo così da interrompere il dominio dei Marquez e rimettere tutto in discussione.

In casa Ducati Lenovo Team si rinnoverà il duello col Cabroncito, che invece, sul circuito Bugatti ha trionfato tre volte in MotoGp: nel 2014, nel 2018 e nel 2019. Al contrario, il fratello Alex non ha mai ingranato in Francia. Ma occhio all’idolo di casa, Fabio Quartararo che in Spagna è tornato in pole e sul podio con una Yamaha finalmente in gran spolvero come ai bei tempi.

Le caratteristiche del circuito e il programma

Sesto appuntamento del MotoMondiale, il Gran Premio di Francia è il secondo che si corre in Europa dopo quello in Spagna. Il circuito Bugatti, costruito nel 1965 attorno alla mitica pista della 24 Ore di Le Mans, è lungo 4,19 chilometri ed è stato più volte modificato nel tempo per migliorarne la sicurezza.

Ventisette i giri in totale della gara su un tracciato molto tecnico, con curve che costringono i piloti a fare brusche frenate e poi improvvise accelerazioni, come nel caso della ‘9’, la ‘Chemin aux Boeufs‘, senza dubbio la più impegnativa. In totale sono le nove le curve a destra, cinque quelle a sinistra. Lo spagnolo Jorge Lorenzo detiene il record di successo: ben cinque. A seguire Marc Marquez e Valentino Rossi a quota tre.

Venerdì 9 maggio

Prove libere 1 ore 10:45

Pre qualifiche ore 15:00

Sabato 10 maggio

Prove libere 2 ore 10:10

Qualifiche ore 10:50

Gara Sprint ore 15:00

Domenica 11 maggio

Gara ore 14:00

MotoGP Francia: dove vederlo in diretta tv e streaming

Il Gran Premio di Francia andrà in onda in diretta integrale ed esclusiva su Sky Sport MotoGp, canale 208 di Sky. Gli abbonati alla pay-tv satellitare potranno seguire in streaming tutti gli eventi legati al lungo weekend della MotoGp, da venerdì 9 maggio a domenica 11 maggio, utilizzando l’app Sky Go, disponibile su pc, smartphone e tablet.

L’alternativa è come sempre rappresentata dalla piattaforma NOW, che trasmette i contenuti del palinsesto griffato Sky. Dalle qualifiche fino alla Sprint, tifosi e appassionati potranno godersi le sessioni in chiaro anche su TV8 (in streaming sul sito di TV8), mentre sulla stessa emittente la gara sarà visibile in differita domenica 11 maggio, solamente a partire dalle 17:00. In differita anche le gare di Moto3 e Moto2.

