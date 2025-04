MotoGP diretta test Jerez live: Marquez e Bagnaia in pista. Marc spiega a Pecco la caduta, retroscena video

Sono cominciati dalle ore 10 i test della MotoGP sulla pista Jerez all'indomani del Gran Premio di Spagna. Segui qui gli aggiornamenti dei tempi in diretta live ora per ora. E Marquez spiega la caduta a Bagnaia

Nemmeno il tempo di archiviare il week end del Gran Premio di Spagna che la MotoGP torna in pista. E lo fa ancora a Jerez per una giornata di test dopo quella che è stata la prima gara europea della stagione. Tutti di nuovo quindi sul circuito spagnolo, da Alex Marquez ieri vincitore a Francesco Bagnaia passando per Fabio Quartararo entrambi a podio per finire con quel Marc Marquez che proprio parlando con Pecco nel retropodio ha spiegato le ragioni della sua caduta al 3° giro. Intanto aggiornamenti live sui tempi e sulle prestazioni li trovi qui.

Diretta Test MotoGP Jerez: Aggiornamenti live

Sono cominciati dalle ore 10 i test della MotoGP sulla pista Jerez all’indomani del Gran Premio di Spagna, quinta prova del Motomondiale. Segui qui gli aggiornamenti dei tempi in diretta live ora per ora.

10.30: dopo mezz’ora miglior tempo 1:37.055 della Ktm di Brad Binder davanti alla Ducati di Marc Marquez, terzo è Bezzecchi con l’Aprilia. Bagnaia 9°

Video, Marquez spiega la caduta a Bagnaia: il retroscena

In un video postato dalla Ducati, si vede Marc Marquez spiegare a Pecco Bagnaia il motivo della caduta che lo ha visto protagonista alla curva 8 quando lo spagnolo esce troppo veloce e va per la tangente finendo la sua corsa nella ghiaia. Un incidente, una caduta che costa caro allo spagnolo che però riesce a risalire sulla moto, semidistrutta e chiudere 12° portando a casa 4 punti.