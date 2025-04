MotoGP Jerez, Bagnaia e il confronto con Alex Marquez: Pecco lancia l'allarme e ridimensiona i suoi obiettivi

Francesco Bagnaia mastica amaro per un'altra occasione persa, non andando oltre il terzo posto al GP di Jerez. Pecco spiega cosa non va, mentre Alex Marquez è celebrato dal fratello Marc per la sua vittoria. La gioia di Quartararo

Mentre il fratello Marc esagerava e finiva fuori pista al terzo giro salutando le possibilità di vittoria, Alex Marquez ha dominato il GP di Jerez andando a conquistare la sua prima vittoria in MotoGP che gli ha portato in dote anche la leadership momentanea del campionato, anche se con un vantaggio di un solo punto. Sul podio uno splendido Fabio Quartararo, che dopo anni opachi se non totalmente deludenti sta iniziando a raccogliere i frutti della fiducia che ha riposto in Yamaha, e un sempre più amareggiato Francesco Bagnaia.

Marc Marquez: “Alex si merita questo successo. Ho un problema con le cadute”

Il pilota di Gresini Racing ha sì sbagliato anch’egli nelle prime fasi di gara, ma poi si è ripreso con gli interessi strappando la leadership a Quartararo mantenendola sino alla fine. Raggiante per il successo davanti al pubblico di casa, Marquez ha così commentato a Sky Sport: “Abbiamo fatto un lavoro incredibile per tutto il fine settimana, soprattutto tra sabato e domenica. Avrei potuto lottare anche con Marc, ma dopo che l’ho visto uscire di pista ho pensato che sarebbe potuta essere la volta buona per me. Voglio continuare a sognare con questa moto”.

L’ex Honda, che attualmente è secondo nella classifica di campionato, dopo aver perso l’anteriore della sua Ducati ufficiale ha dovuto ricominciare la propria gara dalle posizioni arretrate. L’unica consolazione, ha spiegato nelle interviste post gara, è il successo del fratello: “Se lo merita, ha lavorato tanto per ottenerlo. Sta facendo una stagione fantastica, è l’unica soddisfazione per me oggi”.

E sull’incidente di gara, Marquez ha spiegato: “Non è la prima volta, sono già due le occasioni in cui sono caduto la domenica e questo non va bene, tra l’altro sempre in percorrenza. Devo capire cosa non va. La rimonta è stata il minimo dopo tutto il lavoro svolto dalla squadra. Ho perso 4 punti che possono essere preziosi: gli errori fatti in questa prima parte di stagione possono condizionarla, non ne devono capitare altri se vogliamo lottare sino alla fine”.

Quartararo: “Speriamo che questo podio sia una spinta per noi”

E mentre Quartararo si gode un podio in MotoGP che non vedeva da troppo tempo pur essendo stato superato da Alex Marquez nell’undicesimo giro (“La mia è una guida diversa da quella degli altri, sapevo di poter avere il passo per il terzo o quarto posto: sono felice per il team e tutto il lavoro che ha svolto, e speriamo che questo podio ci spinga ancora di più”, ha dichiarato il francese), come abbiamo detto Bagnaia anche questa volta deve fare i conti con una prestazione – ma soprattutto un risultato – non all’altezza delle ambizioni.

Bagnaia spiega cosa non va: “Avevamo il potenziale per fare meglio”

“I primi giri sono stati tranquilli – ha spiegato a Sky Sport il già campione del mondo – poi ho spinto per recuperare e prendere Fabio ma una volta vicino non ho avuto lo spunto per superarlo”. Ancora una volta Pecco ha faticato con l’anteriore ogni volta che si avvicinava a chi gli era davanti. “Questo tipo di gare non mi piacciono perché per non rischiare degli errori non posso mettermi nelle condizioni di avvicinarmi. Dobbiamo venire a capo di questa situazione, perché oggi potevamo guadagnare punti preziosi, avevamo il potenziale per stare davanti alla Yamaha”, oltre alla caduta del compagno di squadra Marquez.

“Alex fa dei giri che facevo io lo scorso anno”

“Non sono contento – ha proseguito Bagnaia -, persino nei dati si nota che Alex gira come me lo scorso anno. Eppure la moto è simile, è difficile da capire. Lui riesce a forzare sul davanti, io invece faccio fatica. Questo è il momento di raccogliere, cercando di migliorare in ciò che nella scorsa stagione sbagliavo. Quello che conta ora è riuscire a completare le gare. Quando poi sarò al 100% potrò provare nuovamente a lottare per la vittoria”.

Insomma, prima bisogna venire a capo con la moto e cercare di chiudere al meglio possibile ogni gara, poi una volta risolti i problemi si potrà tornare a pensare alla vittoria. Un prospettiva un po’ frustrante per un campione del mondo come Bagnaia.