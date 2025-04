MotoGP pagelle e classifica piloti dopo Jerez: Marc Marquez spreca, Alex alla ribalta, Bagnaia inspiegabile

Le pagelle e la classifica del Mondiale piloti MotoGP dopo il Gran Premio di Spagna vinto da Alex Marquez davanti a Quartararo e Bagnaia con la caduta di Marc Marquez

C’è un Marquez che vince ma stavolta è il fratellino Alex che si prende per una volta la ribalta. La prima volta. A segno in MotoGP, nel Gran Premio di Spagna, quinta prova del Motomondiale 2025. Marc cade, Alex gioisce. Due facce della stessa medaglia e della stessa famiglia. Che ora è testa a testa nel Mondiale piloti divisa da un solo punto. Grande Quartararo, tirata d’orecchie a Bagnaia che non approfitta della caduta di Marc e chiude ancora terzo.

Le pagelle del Gp di Spagna a Jerez

Marc Marquez 4: giusto esaltarlo quando vince a spron battuto, giusto tirargli le orecchie quando finisce per le terre senza stare un attimo a controllare. Si innervosisce quando Bagnaia lo passa e lo ripassa, forse anche quella mezza spallata tra i due. Perdendo la sua Ducati in curva 8 butta via un bel po’ di punti. Caparbia la sua rimonta con una moto sbrindellata.

Alex Marquez 10 : per una volta si prende le luci della ribalta. Difficile sapere cosa avrebbe fatto oggi col fratello in pista. Non lo sapremo mai. Ma nemmeno ci interessa e siamo sicuri che non interessa nemmeno a lui. Che di fatto si trasforma appena Marc cade. E si toglie sta spada di Damocle della prima vittoria in MotoGP. Rinato, brilla di luce propria per una volta.

Rivivi il Gran Premio di Spagna

Classifica Mondiale piloti MotoGP dopo Jerez

1. Marc MARQUEZ (Ducati Lenovo) 140

(Ducati Lenovo) 2. Alex MARQUEZ (Ducati Gresini) 139

(Ducati Gresini) 3. Francesco BAGNAIA (Ducati Lenovo) 120

(Ducati Lenovo) 4. Franco MORBIDELLI (Ducati VR46) 84

(Ducati VR46) 5. Fabio DI GIANNANTONIO (Ducati VR46) 63

Prossima tappa: sosta e poi Le Mans col Gran Premio di Francia

Il Motomondiale che qui a Jerez ha corso la prima gara in Europa si prende un’altra sosta. Il calendario della MotoGP offre un’altra settimana di pausa prima di continuare il “tour” europeo. Si va a Le Mans nel fine settimana del 9 e 11 maggio con il Gran Premio di Francia.