MotoGP Spagna: vince Marquez ma è Alex davanti a Quartararo e Bagnaia. Marc cade, rientra e chiude 12°

Il racconto in diretta del GP di Spagna. Si corre sul Circuito di Jerez de la Frontera. Sono previsti 25 giri. Partenza in programma alle ore 14.00 di domenica 27 aprile 2025

Ha vinto un Marquez. Come da tradizione di questo inizio di Mondiale MotoGP. Ma non è Marc, caduto al terzo giro. Stavolta a prendersi la scena è il fratello. Alex Marquez vince il Gran Premio di Spagna , primo successo della carriera in MotoGP e va pure in testa al Mondiale per un solo punto. Colpo di scena a Jerez con la caduta di Marc all’inizio dopo un duello rusticano con Bagnaia che forse ha innervosito lo spagnolo scivolato al terzo giro. A differenza di Alex, non ne ha approfittato però Pecco che ha chiuso terzo alle spalle anche di un superlativo Fabio Quartararo con la Yamaha.

Marc invece ha ripreso comunque la corsa con una Ducati semidistrutta e chiuso 13° portando a casa 3 punti. Ai piedi del podio un ottimo Maverick Vinales con la Ktm davanti a Di Giannantonio e le altre ktm di Binder ed Acosta. Con le cadute di Aldeguer, Mir e Morbidelli ne beneficiano Bastianini e Marini in top ten.

GP SPAGNA – Quartararo parte bene dalla pole, Marc Marquez resta un po’ al palo e viene sorpreso da Bagnaia. Lo spagnolo non ci sta e prova subito a riprendersi la seconda posizione ma Pecco battaglia mentre Alex va un po’ lungo e perde contatto. Idem Morbidelli che sbaglia in curva 2 e viene risucchiato oltre il 10° posto.

Bagnaia e Marquez fanno scintille, scappa anche una spallata con Pecco che non ne vuole sapere di cedergli la seconda posizione. Si forma un quartetto davanti con Quartararo, Pecco, Marc e Alex. Ma al 3° giro arriva il colpo di scena, Marc Marquez finisce lungo in una staccata, perde la sua Ducati e cade. Lo spagnolo riesce a riprendere la moto e rientrare in pista al 22° posto, praticamente ultimo.

Davanti, senza il fratello, Alex si sente più libero: attacca e passa subito Bagnaia. Alle spalle dei primi 3 c’è un ottimo rookie Aldeguer con la Ducati Gresini che però va giù al 6° giro e dice addio ad una bella gara.

All’11° giro Alex Marquez rompe gli indugi, passa Quartararo e va in testa. Fabio sembra impiccato, Bagnaia si fa minaccioso. Alle loro spalle Vinales staccato guida un gruppo che comprende Di Giannantonio, Mir e Morbidelli risalito 7°. Nelle retrovie Marc Marquez con la moto molto danneggiata è risalito solo al 19° posto.

Terzo colpo di scena, doppio, dopo metà gara: cadono in successione Mir e Morbidelli entrambi quando erano sesti e in grande ritmo. Ringraziano Marini e Bastianini che entrano in top ten ma anche Marc Marquez che diventa 15° e in zona punti per poi chiudere 12°. Intanto Alex se ne va, Pecco fatica a tenere Fabio e vede pure Vinales avvicinarsi. Ma le posizioni restano invariate fino al primo sigillo di Alex nella classe regina.